Nuovi interventi urgenti sulla rete cittadina da parte di Sidra S.p.A. nel cuore di Catania. L’azienda ha comunicato la necessità di effettuare delicate operazioni di manutenzione sul collettore fognario di via Etnea, un’infrastruttura chiave per il corretto deflusso e la gestione idrica del centro storico.

L’operazione, che si sposterà tra i civici 245 e 275, mira a ripristinare la piena efficienza della rete sotterranea. Trattandosi di interventi strutturali condotti dalla società che gestisce le risorse idriche cittadine, l’attenzione resta alta per il possibile impatto sulla regolarità dei servizi nell’area interessata. Di seguito le date degli interventi:

29 e 30 aprile: i lavori interesseranno l’area di via Etnea in corrispondenza del civico 245 .

4 e 5 maggio: il cantiere si sposterà all’altezza del civico 275.

Interventi tecnici e potenziali disagi

I lavori di manutenzione straordinaria del collettore sono indispensabili per evitare guasti più gravi alla rete idrica e fognaria. Sebbene l’azienda sia al lavoro per garantire la continuità dei servizi, tali manovre tecniche potrebbero comportare temporanei disservizi o variazioni nella pressione idrica per le utenze situate nelle immediate vicinanze dei cantieri.

Sidra ha assicurato il «massimo impegno per ridurre i disagi alla cittadinanza», monitorando costantemente l’andamento delle operazioni tecniche.

Viabilità e sicurezza

Per consentire il completamento dei lavori in sicurezza, il Comune di Catania ha predisposto un piano di emergenza per il traffico. In corrispondenza degli scavi verranno attuate le seguenti misure: