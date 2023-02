Catania, uomo ferito da colpo di pistola: “Ho tentato di sedare una rissa”

L'uomo ha riferito ai carabinieri di essere intervenuto per sedare una rissa e di esser stato centrato al piede da un colpo partito accidentalmente dalla pistola di uno dei presenti. Aperta un'inchiesta.

Nelle scorse ore un uomo di 57 anni si è recato autonomamente presso l’Ospedale “San Marco” di Catania, dove è stato ricoverato per via di una ferita al piede destro da arma da fuoco.

L’uomo (denunciato in passato per reati di droga) ha riferito ai carabinieri di essere intervenuto, nella serata di ieri, per sedare una rissa tra avventori di un esercizio commerciale. Sempre secondo quanto raccontato dal 57enne, nella concitazione sarebbe stato raggiunto al piede proprio da un colpo partito accidentalmente dalla pistola di una dei partecipanti allo scontro e, in seguito, avrebbe deciso di raggiungere il presidio da solo, spostandosi con uno scooter.

La Procura di Catania ha già aperto un’inchiesta sull’accaduto, delegando le indagini ai militari dell’Arma.

Per via della ferita riportata, l’uomo dovrà affrontare un intervento chirurgico.