Primo giorno di libertà per chi decide di viaggiare in aereo. Sarà infatti consentito portare con sé: bottiglie, boccette, schermi e tastiere tanto altro. La Commissione Europea ha acconsentito al trasporto di maggiori quantità di liquidi nei bagagli a mano per chi viaggia in aereo, fino a 2 litri, ma solo se si parte da un aeroporto che utilizza gli scanner di nuova generazione (“EDS C3”), grazie a questi nuovi dispositivi, in grado di rilevare eventuali sostanze pericolose come gli esplosivi, non sarà più necessario estrarre i contenitori di liquidi dal bagaglio a mano. Le lunghe code per i controlli saranno solo un lontano ricordo.

Cosa poter portare a bordo

Grazie a questi nuovi scanner sarà possibile trasportare liquidi fino a due litri per singolo contenitore senza necessità di estrarli dal bagaglio da cabina durante le operazioni di controllo. I contenitori di capacità superiore a questa misura possono essere trasportati nel bagaglio a mano solo se vuoti, altrimenti, devono essere imbarcati nel bagaglio da stiva al check-in. Si ricorda che per tutti i dispositivi elettronici non sarà necessario, duranti i controlli, estrarli dal bagaglio a mano. Inoltre, le stesse regole verranno applicate anche per il trasporto dei LAGs (liquidi, aerosol e gel).

A questi si aggiungono le nuove regole riguardate gli animali domestici: i passeggeri potranno portare con se in cabina i propri animali che non superino gli 8/10 kg. Ogni animale domestico dovrà viaggiare in traportini idonei, ed essere assicurati al sedile.

Gli aeroporti italiani coinvolti

Le nuove regole potranno essere applicate negli aeroporti di Fiumicino, Malpensa, Linate, Bologna e appunto Torino. Per quanto concerne il nostro aeroporto di Catania restano le restrizioni per il trasporto dei liquidi fino a 100 cc nel bagaglio a mano. A tal proposito la Sac dichaira: “le nostre apparecchiature pur essendo di ultimissima generazione tecnologica, utilizzano un software che è attualmente in fase di un processo di ricertificazione da parte delle autorità comunitarie competenti.️ Pertanto, fino al completamento di questo iter attualmente in corso, le regole per il trasporto di liquidi nel bagaglio a mano per i passeggeri in partenza da Catania restano invariate”.

Con l’auspicio che un giorno tutti gli aeroporti siano dotati dei nuovi macchinari e che el file ai controlli possano scorrere più velocemente.