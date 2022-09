Test Medicina 2022: quando escono punteggi ed elaborati? Ecco i principali dettagli, sicuramente utili agli occhi di chi ha affrontato la prova a inizio settembre.

Test Medicina 2022: un nuovo passaggio, tra i più importanti per gli aspiranti camici bianchi, è atteso nelle prossime ore. Di fatto domani, 23 settembre 2022, i candidati potranno consultare il proprio elaborato, insieme al punteggio e alla scheda anagrafica. Di seguito i dettagli sull’orario di pubblicazione, e non solo.

Test Medicina 2022: dove trovare elaborati e punteggi?

In primo luogo occorrerà sapere che i singoli elaborati, punteggi e schede anagrafiche verranno resi pubblici ancora una volta all’interno dell’area riservata del portale Universitaly, il portale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Test Medicina 2022: quando escono punteggi e elaborati?

Come per altre pubblicazioni, è stato annunciata una data ma non un preciso orario di pubblicazione di schede anagrafiche, punteggi ed elaborati. Quel che è certo è che questi verranno per certo caricati domani, 23 settembre.

Un’informazione, ad ogni modo, può risultare utile: l’anno scorso la pubblicazione è avvenuta già nel corso della prima mattinata (in quel caso del 24 settembre). A chi ha partecipato alla prova dello scorso 6 settembre non resta che accedere ben presto all’area riservata e aggiornare di frequente la pagina. Dopo la pubblicazione, sarà possibile fare un confronto tra il punteggio totalizzato e quello minimo, comunque ancora teorico e non effettivo.