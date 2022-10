Primo scorrimento Test Medicina 2022: a che ora esce?

Primo scorrimento Test Medicina 2022: ore di attesa per gli aspiranti medici che ne aspettano l'uscita. A che ora verrà reso pubblico? Ecco cosa sapere.

Primo scorrimento test Medicina 2022: dopo la pubblicazione della graduatoria, che è stata resa nota online lo scorso 29 settembre, è la volta dell’uscita del primo scorrimento.

Ultime ore di attesa, infatti, per le future matricole che ambiscono ad indossare l’agognato camice bianco e incominciare così le lezioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022/23.

Primo scorrimento Test Medicina: a che ora esce?

Secondo quanto riportato da Studenti.it, il tanto atteso primo scorrimento di graduatoria del Test Medicina 2022 dovrebbe esser reso pubblico nelle prime ore di domani mattina, venerdì 7 ottobre, e risultare consultabile attraverso l’area riservata ad ogni studente sul portale Universitaly.

Dopo il primo scorrimento

In seguito alla pubblicazione di questo primo scorrimento, arriveranno puntuali, come ogni anno, le previsioni degli esperti in merito al secondo scorrimento e all’analisi del primo, con il relativo punteggio minimo per accedere al corso di studi.

Dopo che il primo scorrimento del test medicina 2022 verrà reso pubblico, il concorsozio interuniversitario “CINECA” pubblicherà, nel giro di una settimana, un nuovo scorrimento di graduatoria tramite la piattaforma Universitaly. Per i candidati si distinguono in lista tre diciture:

candidati assegnati, ovvero tutti quei futuri studenti che, figurando “assegnati”, in ogni scorrimento, non dovranno perdere tempo e dovranno provvedere subito alla procedura di immatricolazione , seguendo le specifiche trafile amministrative previste da ogni singolo Ateneo. Qualora l’immatricolazione non venisse effettuata entro 4 giorni – giorno di scorrimento di graduatoria incluso ed esclusi il sabato e i festivi – saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla graduatoria;

ovvero tutti quei futuri studenti che, figurando “assegnati”, in ogni scorrimento, non dovranno perdere tempo e , seguendo le specifiche trafile amministrative previste da ogni singolo Ateneo. Qualora l’immatricolazione non venisse effettuata – giorno di scorrimento di graduatoria incluso ed esclusi il sabato e i festivi – saranno considerati rinunciatari ed esclusi dalla graduatoria; candidati prenotati, nello specifico si tratta di quei candidati che possono immatricolarsi presso gli Atenei entro 4 giorni dall’uscita della graduatoria, ma che preferendo un’altra sede universitaria, in attesa dei successivi scorrimenti, non perderanno il posto . Tuttavia, se decideranno di non immatricolarsi, dovranno manifestare la conferma di interesse a restare in graduatoria su Universitaly entro 5 giorni – giorno di scorrimento di graduatoria incluso ed esclusi il sabato e i festivi;

nello specifico si tratta di quei candidati che presso gli Atenei entro 4 giorni dall’uscita della graduatoria, ma che preferendo un’altra sede universitaria, in attesa dei successivi scorrimenti, . Tuttavia, su Universitaly entro 5 giorni – giorno di scorrimento di graduatoria incluso ed esclusi il sabato e i festivi; candidati in attesa, questi ultimi, meno fortunati, sono i candidati che non possono ancora immatricolarsi, ma che potranno attendere i prossimi scorrimenti, per salire in graduatoria e risultare almeno con lo status di prenotati. Tuttavia, per rimanere in graduatoria, anche loro dovranno manifestare la conferma di interesse, sempre tramite il portale Universitaly.