Lavoro Catania e provincia, da LIDL a Primark: le offerte disponibili

Lavoro Catania e provincia: sono in arrivo buone notizie per tutti coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel territorio etneo. Infatti, sono al momento diverse le offerte che potrebbero interessare chi cerca subito lavoro Catania. Nello specifico, alcune tra le aziende che stanno cercando personale sono LIDL, Primark, Nike e Apple, le quali sono interessate ad incrementare il loro organico presso i punti vendita del territorio catanese. Ecco quindi le principali offerte di lavoro Catania e provincia attive al momento.

Lavoro Catania e provincia: LIDL

Tra le prime offerte disponibili per chi cerca un lavoro nel territorio etneo è presente una posizione della LIDL. Si tratta di un impiego come Store Manager per il punto vendita di Misterbianco. Il ruolo è quello di Capo Filiale | Store Manager e prevede un contratto a tempo indeterminato full time.

I requisiti richiesti per questa posizione sono i seguenti:

Laurea a indirizzo economico;

a indirizzo economico; Esperienze pregresse nella gestione delle risorse;

Approccio manageriale e attitudine al problem solving;

Forte orientamento al cliente e all’obiettivo;

Ottime doti comunicative e relazionali.

Per poter presentare la propria candidatura, è necessario recarsi sul sito ufficiale dell’azienda LIDL e visitare la sezione “Lavora con noi” per poi cercare la posizione alla quale si è interessati e fare domanda direttamente online.

Offerte lavoro Catania: Primark

Per quanto riguarda le offerte di lavoro Catania e provincia attualmente aperte, è presente anche l’azienda Primark. In questo caso, le posizioni aperte sono tre: Team Manager, Store Manager Sud Italia e Department Manager. Per tutti i casi sarà necessario presentare la propria candidatura tramite il sito ufficiale di Primark, alla sezione “Careers”.

Team Manager

Si tratta di un’offerta di lavoro a tempo indeterminato full time per il negozio presente a Catania, al Centro Sicilia. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Determinato a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Dinamico e proattivo;

Con esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO , come punto di riferimento all’interno di un team;

, come punto di riferimento all’interno di un team; Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Store Manager Sud Italia

Anche quest’offerta di lavoro prevede un contratto di lavoro full time a tempo indeterminato. In particolare, si ricerca un’unità che abbia i seguenti requisiti:

Dinamico e proattivo;

Con esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO;

nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO; Con esperienza nella gestione diretta di team manageriale;

Disponibile all’inserimento su punti vendita del Sud Italia. Primark supporterà economicamente i tuoi trasferimenti fin dall’assunzione, supportandoti con una specifica policy per supportarti nella mobilità, con un contributo fino a 800€ lordi mensili.

Department Manager

L’ultima offerta di lavoro Primark prevede un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time presso il punto vendita di Catania. I requisiti per accedere alla posizione sono i seguenti:

Determinato a crescere per diventare il nostro Store Manager dei futuri punti vendita in apertura;

Dinamico e proattivo;

Con esperienza di almeno 2 anni nel mondo Retail/GDO;

Con esperienza nella gestione, formazione e sviluppo di team;

Disponibile al trasferimento sul territorio nazionale – con la possibilità di esprimere una preferenza su almeno 2 regioni nelle quali siamo presenti.

Subito lavoro Catania: Apple

Per quanto riguarda l’azienda Apple, le posizioni aperte anche a Catania ma in tutto il territorio italiano in generale. I requisiti variano a seconda delle posizioni scelte, e possono essere visualizzati cliccando sui singoli annunci presenti sul sito ufficiale, dal quale è anche possibile candidarsi.

Le posizioni aperte da Apple sono le seguenti:

IT – Specialista Tecnico;

IT – Genius ;

; IT – Esperto Business;

IT – Business Pro ;

; IT – Esperto Operations;

IT – Creative ;

; IT – Specialista;

IT – Esperto.

Lavoro Catania e provincia: Nike

Infine, per quanto riguarda Nike, il punto vendita di Catania è alla ricerca di un Nike Coach (Department Manager). I requisiti necessari per quest’offerta di lavoro sono i seguenti:

Laurea di primo livello e 3 anni di esperienza nel retail , o 4 anni di esperienza nel retail in sostituzione della laurea;

di primo livello e , o 4 anni di esperienza nel retail in sostituzione della laurea; Almeno 1 anno di esperienza direttiva;

Esperienza dimostrabile nella gestione delle vendite al dettaglio, inclusa l’esperienza di formazione e sviluppo del personale;

Capacità di comunicare in inglese ;

; Capacità di utilizzare i sistemi commerciali retail e Microsoft Office;

Capacità di lavorare nei fine settimana, la sera e durante le festività, se necessario.

Per ulteriori informazioni riguardo la posizione e su come fare domanda, si suggerisce di visitare il sito ufficiale Nike alla sezione “Jobs”.