Lavoro Nike Sicilia: la multinazionale Nike è attualmente alla ricerca di nuovo personale dai inserire nei propri store. Attualmente sono aperte 33 posizioni in diverse sedi e ambiti aziendali. Di seguito tutti i profili ricercati e in quali negozi si effettuano le assunzioni.

Lavoro Nike Sicilia, contratti part time

Nike è alla ricerca di nuovi commessi part-time per il punto vendita di Palmanova. Il ruolo prevede un impegno di 20 ore settimanali. Tra i compiti principali quello di accogliere i clienti, offrire supporto durante gli acquisti e contribuire alla gestione quotidiana del negozio.

I nuovi assunti collaboreranno attivamente con i responsabili del punto vendita (Lead e Coach), partecipando anche alla formazione dei nuovi colleghi e contribuendo a mantenere alta la qualità dell’esperienza d’acquisto. Tra le mansioni previste ci sono l’attività di cassa, l’allestimento degli spazi espositivi, il rifornimento degli scaffali e l’utilizzo di strumenti digitali per integrare al meglio le vendite fisiche con quelle online.

Lavoro Nike Sicilia, contratti full time

Nike è alla ricerca di commessi full time per il Factory Store di Palmanova, offrendo un’opportunità lavorativa con contratto a chiamata. La figura selezionata entrerà a far parte del team e sarà coinvolta in tutte le principali attività di negozio: dall’assistenza alla clientela, alla gestione delle vendite, fino al rifornimento degli scaffali e all’organizzazione del magazzino.

Il lavoro prevede anche un ruolo attivo nel supporto ai nuovi colleghi, contribuendo alla formazione e alla coesione del gruppo. Per candidarsi, un’esperienza precedente nel settore retail è sicuramente apprezzata, ma non obbligatoria.

L’offerta prevede un compenso competitivo, bonus mensili, formazione continua, sconti esclusivi sui prodotti Nike e l’opportunità di partecipare a eventi sportivi e momenti speciali organizzati dal brand.

Lavoro Nike Sicilia, posizioni a Catania

Nike è alla ricerca di nuove risorse da inserire nel ruolo di Responsabile vendite / Athlete presso diversi store in Italia. La figura selezionata avrà un ruolo chiave all’interno del punto vendita, occupandosi dell’accoglienza dei clienti, della consulenza sui prodotti e della gestione operativa del negozio. Inoltre, le attività quotidiane includeranno l’utilizzo della cassa, il rifornimento degli scaffali, l’allestimento degli spazi espositivi e il supporto agli altri reparti. Il/la responsabile collaborerà inoltre con i Lead e i Coach nella formazione dei nuovi colleghi e nell’organizzazione generale delle attività, contribuendo attivamente al raggiungimento degli obiettivi commerciali dello store.

Le sedi interessate dalle selezioni sono distribuite in tutta Italia e includono: Milano Scalo, Milano città, Vicolungo (Novara), Brescia, Mantova, Noventa di Piave (Venezia), Settimo Torinese (Torino), Catania, La Reggia (Caserta), Leccio-Reggello (Firenze) e Salerno.