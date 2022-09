Poste Italiane, assunzioni per diplomati anche in Sicilia: ultimi giorni per candidarsi

Poste Italiane, assunzioni riservate a chi possiede il diploma. Candidarsi è semplice ma per farlo restano pochi giorni: ecco scadenza e altre informazioni.

Poste Italiane, assunzioni riservate ai diplomati? Al momento una possibilità concreta. La celebre azienda ricerca in tutta Italia nuovi portalettere. La selezione, dunque, è volta anche alla copertura di posti nelle 9 province della Sicilia. Per candidarsi, tuttavia, non resta molto tempo: ecco cosa occorre sapere prima di inviare domanda.

Poste Italiane assunzioni: i requisiti richiesti

Agli interessati vengono richiesti determinati requisiti. In particolare:

il diploma di scuola media superiore ;

; la Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

e, per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Per partecipare, dunque, non risulterà necessario il conseguimento della laurea.

I dettagli sulle assunzioni

Come esplicitato all’interno del sito dell’azienda, chiunque supererà le fasi della selezione verrà collocato in una delle sedi presenti sul territorio nazionale: ai candidati è riservata la possibilità di indicare un’area territoriale di preferenza ma l’assegnazione avverrà in base alle esigenze dell’azienda.

I portalettere reclutati verranno assunti con contratto a tempo determinato e verranno impiegati durante il periodo autunnale.

La candidatura

Gli interessati sono tenuti ad inviare la propria candidatura entro e non oltre il 25 settembre, usufruendo dell’apposita sezione interna al sito di Poste Italiane.

La selezione

Chi risponderà alle specifiche esigenze aziendali riceverà, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della candidatura dalla Società Giunti OS info.giuntitesting@giuntipsy.com. Tale società, per conto di Poste Italiane, sottopone i candidati al test di selezione di ragionamento logico.

All’interno del testo della mail, i candidati troveranno un link che servirà ad accedere ed effettuare la prova. Potranno consultare, inoltre, tutte le informazioni relativo allo svolgimento del test in questione.

Nel caso di superamento della prova, il candidato potrà esser contatto da Poste Italiane e affronterà la prova di idoneità alla guida di un motomezzo 125cc a pieno carico di posta, oltre che un colloquio.

Nell’ambito della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane bisognerà, infine, presentare l’idonea documentazione attestante il titolo di studio conseguito.