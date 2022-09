Poste Italiane, assunzioni con diploma: i dettagli sulla selezione

Poste Italiane assunzioni con il solo diploma: posizioni aperte su tutto il territorio di tutta Italia. Di seguito, tutte le informazioni utili per candidarsi.

Poste Italiane assunzioni: la principale azienda in Italia di servizi postali, bancari, finanziari e di telecomunicazione, di telematica pubblica, di operazioni di riscossione e pagamento e di raccolta del risparmio postale, è alla ricerca di portalettere da collocare in sedi di tutto il territorio nazionale. L’assegnazione delle sedi avverrà in base alle esigenze dell’azienda. Sarà possibile indicare una sola area territoriale di preferenza.

La candidatura si potrà inviare entro il 25 settembre.

Poste Italiane assunzioni: i requisiti

E i requisiti richiesti? Per la posizione in questione si richiedono:

il diploma di scuola media superiore ;

; la Patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali;

per la sola provincia di Bolzano, patentino del bilinguismo.

Non sono richieste specifiche conoscenze professionali. Poste Italiane propone un contatto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata.

Poste Italiane assunzioni: la prima fase di selezione

I candidati che risponderanno alle specifiche esigenze aziendali riceveranno, entro la settimana successiva a quella di scadenza dell’annuncio, una mail all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione della candidatura dalla Società Giunti OS info.giuntitesting@giuntipsy.com, incaricata da Poste Italiane per sottoporre i candidati al test di selezione di ragionamento logico. Sarà, infatti, presente nella mail il link che permetterà di accedere ed effettuare il test, con tutte le istruzioni necessarie allo svolgimento.

Idoneità alla guida e colloquio

I candidati che supereranno il test di selezione potranno essere contattati da Poste Italiane e procedere alla fase successiva di selezione che prevede la prova di idoneità alla guida di un motomezzo 125cc a pieno carico di posta e un colloquio. L’idoneità alla guida è condizione essenziale per poter ottenere l’assunzione.

È, inoltre, necessario presentare l’idonea documentazione che attesta il titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.