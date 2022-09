Concorso Agenzia delle Entrate: 900 posti disponibili

L'Agenzia delle entrate ha bandito un concorso per la selezioni di 900 candidati anche in possesso solamente del diploma. Ecco tutte le info sul bando, date, scadenze e requisiti per partecipare.

Concorso Agenzia delle Entrate: banditi 900 posti per diplomati, geometri e periti. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato e destinate a tutti gli uffici delle Agenzie delle Entrate per le attività relative ai servizi catastali, cartografici, estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare. La domanda ha scadenza 23 settembre 2022 e va presentata esclusivamente per via telematica. Ecco tutte le info per poterla presentare.

Concorso Agenzia delle Entrate: i posti

I 900 futuri assunti dal concorso agenzia delle entrate 2022, saranno dislocati 4 in Valle d’Aosta, 4 nella provincia di Bolzano e i restanti in tutta Italia, suddivisi in uffici Provinciali Territorio; direzioni Regionali; direzioni Provinciali; direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare; direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare.

In particolare, la mansione prevede il supporto alla programmazione e all’operatività dei servizi catastali e cartografici, dei servizi di consulenza tecnico-estimativi e dell’osservatorio del mercato immobiliare, collaborando alla predisposizione, la rappresentazione, il monitoraggio dei dati.

I requisiti

I requisiti necessari per poter prendere parte al concorso Agenzia delle Entrate sono i seguenti:

Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di istruzione secondaria superiore di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto; diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale indirizzo Edile; diploma di maturità tecnica di Perito Industriale, ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”, secondo le confluenze di cui all’Allegato D del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

cittadinanza italiana ;

; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari ;

; godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

sono esclusi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili;

L’Agenzia delle entrate si riserva la facoltà, in ogni momento della procedura, di escludere con atto motivato i candidati che abbiano riportato sentenze penali di condanna ancorché non passate in giudicato o di patteggiamento, tenuto conto dei requisiti di condotta e di moralità necessari per svolgere le mansioni proprie del profilo professionale di assistente tecnico, nonché del tipo e della gravità del reato commesso.