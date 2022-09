Concorso Guardia di Finanza in arrivo: quando uscirà il bando da 1250 posti

Concorso Guardia di Finanza 2022 da ben 1250 posti in arrivo: ecco gli ultimi aggiornamenti in merito alla pubblicazione del bando ed i requisiti richiesti.

Concorso Guardia di Finanza per il reclutamento di 1.250 unità in arrivo. Secondo gli ultimi aggiornamenti in merito, il bando dovrebbe uscire a breve: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è attesa per il prossimo 16 settembre 2022.

Chiunque supererà la selezione verrà distribuito tra i contigenti delle Fiamme Gialle. Si tratta di:

contigente ordinario, che comprende tutto il personale impiegato nelle attività di terra; contigente di mare: il personale delle Fiamme Gialle svolge, in questo caso, il servizio navale.

Concorso Guardia di Finanza: a chi è rivolto?

Tra tanti dubbi, spicca una certezza. Potranno accedere alla procedura concorsuale in questione le seguenti categorie di candidati (ruoli riservati):

i VFP1, ovvero i Volontari in Ferma Prefissata di un anno, che devono essere in servizio da almeno sette mesi o in stato di congedo o in rafferma;

i VFP4, ovvero i Volontari in Ferma Prefissata di 4 anni, in servizio o in congedo.

I possibili requisiti

Ad ogni modo, secondo le prime indiscrezioni, il concorso sarà aperto anche a tutti i civili che risponderanno a specifici requisiti. Questi verranno svelati una volta uscito bando ma si possono avanzare già ipotesi a riguardo Probabilmente ai candidati verrà richiesto:

il possesso cittadinanza italiana;

il godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto la maggiore età;

non aver superato il giorno di compimento dei 26 anni alla data di scadenza del termine di fare domanda;

possesso del diploma di maturità.

Concorso Guardia di Finanza: le possibili prove

E per quanto concerne le prove? Con ogni probabilità sarà prevista una prova preselettiva in forma scritta.

Si dovrebbe procedere con una prima scrematura dei candidati attraverso un test a risposta multipla. In caso di esito positivo del test, si continuerebbe con delle prove di efficienza fisica e la verifica di tutti i requisiti psicofisici ed attitudinali.

Inoltre ciascun candidato dovrebbe essere sottoposto alla valutazione dei titoli.