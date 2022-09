Concorsi pubblici 2022: i bandi in scadenza a settembre

Concorsi pubblici 2022 a cui poter ancora partecipare: tanti i bandi in scadenza a settembre. Di seguito le procedure per cui candidarsi e dettagli a riguardo.

Concorsi pubblici 2022: numerosi interessanti bandi sono attualmente attivi, per cui è ancora possibile presentare la propria candidatura. Ecco tutti i concorsi in scadenza a settembre.

Concorsi pubblici: Agenzia delle Entrate

La domanda per il concorso presso l’Agenzia delle Entrate va presentata entro il 23 settembre 2022. Il bando riguarda l’assunzione a tempo indeterminato di 900 assistenti tecnici presso gli uffici di tutto il territorio nazionale.

Può partecipare al concorso:

chi ha conseguito il diploma presso un Istituto tecnico per geometri;

chi ha conseguito il diploma di maturità come perito industriale edile o perito edile

chi ha conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo “Costruzioni, ambiente e territorio”.

Agenzia delle Dogane

Tra i vari concorsi pubblici in scadenza troviamo anche quello relativo all’Agenzia delle Dogane. La domanda va presentata entro il 29 settembre 2022. I due bandi coinvolgono 980 unità di personale da assumere presso le strutture centrali e regionali dell’Agenzia delle Dogane.

I bandi sono aperti sia a diplomati che a laureati e i requisiti richiesti sono diversi in base alla figura professionale per la quale si invia la domanda.

Inail e Ministero della Difesa

Indetti due concorsi Inail con scadenza il 6 settembre 2022. I bandi riguardano l’assunzione di dirigenti medici e infermieri per un totale di 170 posti di lavoro. I vincitori delle selezioni saranno assunti a tempo determinato.

Sarà, poi, possibile candidarsi fino all’1 ottobre 2022 per il bando di concorso per il reclutamento di 15 dirigenti di seconda fascia a tempo indeterminato, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero della Difesa. I vincitori della selezione, di cui 13 amministrativi e 2 tecnici, saranno destinati agli uffici del dicastero sul territorio nazionale.

Altre procedure concorsuali

Da segnalare, poi, un bando di concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, per un posto per il profilo di collaboratore tecnico VI livello – del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, della durata di 36 mesi, per il “supporto tecnico specialistico per lo svolgimento di attività relative alla comunicazione riguardante il Progetto di realizzazione della Carta geologica d’Italia alla scala 1:50.000Progetto CARG – profilo videomaker e fotografo”. La scadenza è il 25 settembre.

Infine, è stato pubblicato un bando, la cui scadenza è l’11 settembre, per la copertura di un posto di tecnologo a tempo determinato della durata di due anni, per il Centro nazionale per la protezione dalle Radiazioni e Fisica computazionale.