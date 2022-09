Concorsi Sicilia 2022, opportunità in ospedali e ASP: i bandi

Concorsi Sicilia: nell'ultima Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia interessanti bandi indetti da ospedali e ASP. Di seguito tutti i principali dettagli.

Concorsi Sicilia: consultando la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 26 agosto, si apprende di note nuove opportunità in ospedali e ASP dell’Isola. Di seguito le posizioni più interessanti, inclusa anche Catania.

Concorsi Sicilia: Messina

Nel territorio messinese le posizioni più interessanti risultano essere:

Concorso per titoli e prove d’esame per 2 posti di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia all’ Azienda Ospedaliero-universitaria Policlinico Gaetano Martino . Il bando integrale è disponibile sul sito www.polime.it (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso).

all’ . Il bando integrale è disponibile sul sito www.polime.it (Amministrazione trasparente – Bandi di concorso). Mobilità volontaria, per soli titoli, finalizzata alla coperta di 1 posto vacante di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza all’Azienda ospedaliera Papardo. Bando integrale: “Amministrazione trasparente” – Bandi di concorso del sito aziendale www.aopapardo.it.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, invece, ha indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura, a tempo indeterminato, di:

3 posti di dirigente medico di gastroenterologia ;

; 2 posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia ;

; 8 posti di dirigente medico di cardiologia ;

; 15 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

Può partecipare al concorso chi possiede i seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana;

b) Idoneità fisica all’impiego;

c) Diploma di laurea in medicina e chirurgia;

d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente, ovvero in disciplina affine;

e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando, o autocertificazione;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso preso in considerazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Concorsi Sicilia: Palermo

Tra le posizioni che riguardano il territorio di Palermo, sempre nell’ambitoospedaliero, figura il concorso pubblico, per titoli ed esami per assunzioni a tempo indeterminato all’interno dell’Ospedale Civico di Cristina Benfratelli. I posti resi disponibili sono i seguenti e riguardano la dirigenza medica:

n. 2 posti per il profilo di dirigente medico di anatomia patologica ;

; n. 3 posti per il profilo di dirigente medico di radioterapia ;

; n. 3 posti per il profilo di dirigente medico di direzione medica di Presidio ospedaliero.

I requisiti d’ammissione richiesti sono invece:

a) Cittadinanza italiana;

b) Idoneità alle mansioni;medicina e chirurgia

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente. Il personale del ruolo sanitario in servizio di

d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi;

e) possono partecipare i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso di specializzazione;

f) possono partecipare i medici regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso.

La domanda di partecipazione al concorso, alla quale va acclusa la documentazione, va inoltrata al direttore generale dell’ARNAS e presentata a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie speciale concorsi, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (pec) personale all’indirizzo: ospedalecivicopa@pec.it.

Concorsi Sicilia: Catania

Presenti anche offerte lavoro Catania. In particolar modo le opportunità riguardano l’Azienda ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi. Indetti:

concorso, per titoli ed esami, per 3 posti di dirigente delle professioni sanitarie – Area infermieristica ;

; concorso, per titoli ed esami, per 1 posto di dirigente delle professioni sanitarie – Area ostetrica.

I requisiti per poter concorrere a questi posti sono comuni ad entrambe le aeree e sono:

a) cittadinanza italiana;

b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) idoneità fisica all’impiego.

d) Laurea specialistica della classe SNT/01/S Scienze infermieristiche ed ostetriche, ovvero Laurea magistrale della Classe LM-SNT1

in Scienze infermieristiche ed ostetriche.

b) Anzianità di servizio effettivo di cinque anni nella qualifica di collaboratore professionale sanitario – ostetrica/o o infermiere oppure di collaboratore professionale sanitario senior – ostetrica/o o infermiere, prestato in enti del SSN nella categoria D o Ds ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

c) Iscrizione all’ordine della professione ostetrica o degli infermieri.

Anche in questo caso, le domande e la documentazione ad esse allegate devono essere trasmesse entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4 ^ serie speciale concorsi. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura integrale del bando.