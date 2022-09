Concorsi Sicilia 2022, assunzioni nei Comuni: gli ultimi bandi

Concorsi Sicilia 2022: nuovi interessanti bandi riguardano alcuni Comuni, in diverse province dell'Isola. Di seguito i principali dettagli sulle opportunità.

Concorsi Sicilia 2022: la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.11, pubblicata venerdì 26 agosto 2022, contiene nuovi allettanti bandi. Le opportunità di seguito citate riguardano, in particolare, i Comuni. Ecco le informazioni principali sul genere di selezione, il numero dei posti e le scadenze.

Città metropolitana di Catania

Per la città metropolitana di Catania è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il ruolo di dirigente a tempo indeterminato, con profilo professionale amministrativo, avvocato, tecnico, finanziario.

Il numero dei posti da ricoprire è pari a 5 e il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso è il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente notizia in Gazzetta della Regione Siciliana.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura integrale del bando, presente all’interno del sito web www.cittametropolitana.ct.it

Comune di Mazara del Vallo

Il Comune di Mazara del Vallo (provincia di Trapani) – 2° Settore gestione risorse, ha indetto una procedura di mobilità esterna volontaria per il ruolo di dirigente amministrativo o contabile a tempo pieno e indeterminato.

Previsto un solo posto e la data di scadenza per presentare la candidatura è ancora una volta 30° giorno dalla pubblicazione dell’avviso in Gazzetta.

Anche in questo caso sarà possibile visionare il bando di selezione con il relativo schema di domanda sul sito web del Comune di Mazara del Vallo.

Comune di Savoca

Ma i concorsi Sicilia 2022 relativi ai piccoli e grandi Centri dell’Isola non sono finiti qui. Anche il Comune di Savoca, nel Messinese, ha emanato un bando per mobilità esterna per dipendenti di pubbliche amministrazioni, cat. C, agente di Polizia municipale da assumere a tempo indeterminato ma parziale. Previsto anche in questo caso un solo posto e le ore settimanali di lavoro ammonteranno a 24.

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il bando pubblicato nell’albo pretorio del Comune di Savoca.