Concorso Agenzia Dogane, bandi da 980 posti: requisiti e come partecipare

Concorso Agenzie Dogane 2022: resi pubblici due bandi per un totale di 980 posti. Ecco tutte le informazioni più utile per chi ambisce a prender parte ad una selezione.

Concorso Agenzia Dogane: nelle scorse ore sono stati pubblicati anche sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli due bandi volti alla copertura, in totale, di ben 980 posti.

I posti

Tramite i due concorsi pubblici, per titoli ed esami, si mettono a disposizione i seguenti posti (per vari profili professionali):

340 da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1 (riservati ai laureati) ;

da inquadrare nella terza area, fascia retributiva F1 ; 640 da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F3 (per i diplomati).

Concorso Agenzia Dogane 2022: i requisiti

Sarà necessario possedere, in primo luogo, dei requisiti minimi. In particolare:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarati decaduti o licenziati da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito lo stesso mediante presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti del servizio di leva, secondo la normativa applicabile.

Necessario, inoltre, uno specifico titolo di studio, che varia a seconda del profilo:

per i profili in II Area F3 : basterà un diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto;

: basterà un conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto; per i profili in III Area F1: servirà la laurea almeno triennale nelle classi specificate all’interno del bando.

Concorso Agenzia Dogane 2022: come ed entro quando fare domanda

I candidati dovranno procedere con la presentazione della domanda di partecipazione esclusivamente in forma telematica, tramite la piattaforma Concorsi Smart a cui non è possibile accede senza il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

La domanda dovrà essere inoltrata entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 29 settembre 2022. Inoltre, per prender parte alla procedura, il candidato sarà tenuto a versare una quota pari a 10 euro per le varie spese di segreteria e amministrative.

Per le informazioni sulle prove ed ulteriori chiarimenti, si rimanda alla lettura integrale dei bandi.