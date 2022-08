Concorsi Sicilia, dall’Università all’Azienda Trasporti: i bandi attivi

Concorsi Sicilia: sono molte le opportunità di lavoro in tutta l'Isola. Ecco i concorsi attivi e i requisiti per poter presentare la domanda.

Molti concorsi Sicilia sono stati banditi e sono in atto in diversi ambiti e per diverse figure. L’Università di Palermo, l’ATM di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City 2022 sono alla ricerca di figure da assumere.

Concorsi Sicilia: maxi concorso a Messina

Il concorso di Messina Social City prevede, dunque, la predisposizione di graduatorie per nuove assunzioni a tempo determinato di varie figure professionali, per esigenze temporanee e nuove progettualità dell’Azienda Speciale.

Di seguito i profili professionali previsti dal CCNL Cooperative Sociali, distinti per categoria e livello di inquadramento, con i corrispondenti titoli di studio richiesti per poter accedere alla selezione.

Area / categoria B

n. 120 risorse – livello B1 – di cui:

– n. 10 manutentori;

– n. 100 ausiliari e/o operatori addetti all’assistenza ed all’accoglienza di base non formati;

– n. 10 aiuto cuoca/o.

Titolo di studio: scuola media inferiore.

Area / Categoria C

n. 430 risorse – livello C1 – di cui:

– n. 50 conducenti di mezzi e automezzi con patente CQC;

– n. 50 conducenti di mezzi e automezzi con patente C.A.P. B /K;

– n. 10 operai specializzati;

– n. 300 operatori socio assistenziali , assistenti domiciliari, adest ed equipollenti;

– n. 20 cuoco/a;

Titolo di studio: scuola media inferiore.

AREA / CATEGORIA D

Riportiamo le figure professionali messe a concorso:

n. 80 risorse – livello D1 – di cui:

– n. 30 educatori;

– n. 40 animatori;

– n. 10 mediatori interculturali (conoscenza 2 lingue oltre l’italiano).

Titolo di studio: scuola media superiore e titolo specifico.

n. 800 risorse – livello D2 – di cui:

– n. 10 impiegati amministrativi;

– n. 100 assistenti sociali;

– n. 300 assistenti all’autonomia e alla comunicazione;

– n. 50 infermieri;

– n. 10 fisioterapisti;

– n. 10 terapisti occupazionali;

– n. 10 psicomotricista;

– n. 10 logopedisti;

– n. 300 educatori.

Titolo di studio: laurea triennale e/o laurea magistrale e/o diploma di scuola media superiore e titolo specifico.

Area / Categoria E

n. 210 risorse – livello E2 – di cui:

– n. 100 psicologa/o;

– n. 10 sociologa/o;

– n. 100 pedagogista.

Titolo di studio: laurea magistrale.

Requisiti

I candidati devono possedere i requisiti generali di seguito riassunti:

cittadinanza italiana, comunitaria o extra comunitaria;

, comunitaria o extra comunitaria; età non inferiore ad anni 18;

idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche;

allo svolgimento delle mansioni specifiche; assenza di condanne penali, passate in giudicato, non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina agli impieghi presso una pubblica amministrazione;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

adeguata conoscenza della lingua italiana se cittadini comunitari o extracomunitari.

Domanda

La domanda per partecipare al concorso Messina Social City 2022 dovrà essere presentata entro il 7 settembre 2022.

Università di Palermo

L’ateneo palermitano ha indetto delle selezioni pubbliche, per titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti lavorativi:

un posto di categoria C , a tempo indeterminato e pieno, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria . In particolare, l’ambito è quello di i ngegneria meccanica e tecnologie meccaniche ;

, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, per il . In particolare, l’ambito è quello di i ; un posto di categoria C, posizione economica C1, area tecnica scientifica ed elaborazione dati, da destinare al Dipartimento di ingegneria, ambito ingegneria chimica e sicurezza dei laboratori, a tempo pieno ed indeterminato.

I candidati dovranno inviare la propria domanda di ammissione alla selezione per via telematica, compilando l’apposito modulo disponibile all’indirizzo servizisia.unipa.it/concorsi entro e non oltre le ore 14.00 del 22 settembre.

Concorsi Sicilia: ATM Messina assume

L’ATM S.p.A. (Azienda Trasporti Messina) ha pubblicato tre concorsi 2022 per l’eventuale assunzione di 4 laureati in vari ruoli.

Una delle tre procedure selettive è finalizzata anche alla formazione di una graduatoria per eventuali future assunzioni aggiuntive di nuovo personale.

Sarà possibile candidarsi entro il 15 settembre 2022.

I concorsi 2022 dell’ATM Messina S.p.A. prevedono l’eventuale assunzione di nuovo personale come di seguito specificato:

n. 1 Quadro parametro 250 del CCNL Autoferrotranvieri per l’Area Programmazione e Appalti dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo indeterminato.

dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo indeterminato. n. 1 Quadro parametro 250 del CCNL Autoferrotranvieri per l’Area Servizi Tecnologici dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo indeterminato.

dell’Azienda Trasporti Messina S.p.A. con contratto di diritto privato a tempo indeterminato. n. 2 risorse con contratto di apprendistato professionalizzante, con caratteristiche idonee all’espletamento del ruolo di Ingegnere specializzato in ICT – ITS con parametro retributivo 140 CCNL Autoferrotranvieri Area Professionale 3 Amministrazione e Servizi.

Tutte le info per presentare la domanda sono state rese note sul sito dell’azienda.