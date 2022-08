Concorsi Sicilia, Asp e Università assumono: i requisiti

Nuovi concorsi Sicilia in uscita in Gazzetta Ufficiale. Asp e Università sono alla ricerca di figure da inserire. Ecco i bandi attivi e come candidarsi.

Concorsi Sicilia: nuovi bandi in uscita sulla Gazzetta Ufficiale. Asp di Enna, Università di Palermo e di Catania sono alla ricerca di figure da inserire. Di seguito tutti i bandi attivi e i requisiti necessari per partecipare ai concorsi.

Concorsi Sicilia all’Asp di Enna

L’Asp di Enna ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente psicologo, a tempo indeterminato. Il testo integrale del bando con tutti i requisiti e le info utili è stato reso disponibile sul sito ufficiale dell’Asp di Enna.

Università di Catania

Anche l’università di Catania ha indetto un concorso Sicilia per assumere professori di prima fascia per vari discipline e dipartimenti.

Dipartimento di scienze umanistiche

Settore concorsuale: 10/E1 – FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE; Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/09 – FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA;

10/E1 – FILOLOGIE E LETTERATURE MEDIO-LATINA E ROMANZE; L-FIL-LET/09 – FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA; Settore concorsuale: 10/C1 – TEATRO, MUSICA, CINEMA, TELEVISIONE E MEDIA AUDIOVISIVI; Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 – CINEMA, FOTOGRAFIA E TELEVISIONE.

Dipartimento di scienze della formazione

Settore concorsuale: 11/E2 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE; Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/04 – PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE;

Dipartimento di Scienze del farmaco e della salute

Settore concorsuale: 03/D1 – CHIMICA E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE, TOSSICOLOGICHE E NUTRACEUTICO-ALIMENTARI; Settore scientifico-disciplinare: CHIM/08 – CHIMICA FARMACEUTICA;

Dipartimento di scienze mediche e biotecnologiche

Settore concorsuale: 06/D2 – ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE; Settore scientifico-disciplinare: MED/49 – SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE;

06/D2 – ENDOCRINOLOGIA, NEFROLOGIA E SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE E DEL BENESSERE; MED/49 – SCIENZE TECNICHE DIETETICHE APPLICATE; Settore concorsuale: 05/D1 – FISIOLOGIA; Settore scientifico-disciplinare: BIO/09 – FISIOLOGIA;

Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali

Settore concorsuale: 04/A4 – GEOFISICA; Settore scientifico-disciplinare: GEO/10 – GEOFISICA DELLA TERRA SOLIDA.

Dipartimento di medicina clinica e sperimentale

Settore concorsuale: 01/B1 – INFORMATICA; Settore scientifico-disciplinare: INF/01 – INFORMATICA.

Dipartimento di matematica e informatica

Settore concorsuale: 01/A2 – GEOMETRIA E ALGEBRA; Settore scientifico-disciplinare: MAT/02 – ALGEBRA.

Dipartimento di ingegneria elettrica, elettronica e informatica

Settore concorsuale: 09/E2 – INGEGNERIA DELL’ENERGIA ELETTRICA; Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/32 – CONVERTITORI, MACCHINE E AZIONAMENTI ELETTRICI.

Dipartimento di ingegneria edile e architettura

Settore concorsuale: 08/D1 – PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA; Settore scientifico-disciplinare: ICAR/14 – COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA.

Dipartimento di giurisprudenza

Settore concorsuale: 12/H2 – STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO Settore scientifico-disciplinare: IUS/19 – STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO.

Dipartimento di fisica e astronomia

Settore concorsuale: 02/B2 – FISICA TEORICA DELLA MATERIA.

Dipartimento di chirurgia generale e specialità medico-chirurgiche

Settore concorsuale: 06/F4 – MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE E MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA; Settore scientifico-disciplinare: MED/33 – MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE.

Dipartimento di agricoltura, alimentazione e ambiente

Settore concorsuale: 07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA; Settore scientifico-disciplinare: AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA.

07/D1 – PATOLOGIA VEGETALE E ENTOMOLOGIA; AGR/11 – ENTOMOLOGIA GENERALE E APPLICATA. Settore concorsuale: 07/A1 – ECONOMIA AGRARIA ED ESTIMO; Settore scientifico-disciplinare: AGR/01 – ECONOMIA ED ESTIMO RURALE.

La presentazione della domanda per partecipare al concorso scade il 29 settembre 2022 alle ore 12:00.

Università di Palermo

L’università di Palermo ha indetto diversi concorsi Sicilia in differenti aree.