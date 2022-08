Augusta, incendio in stabilimento Ecomac: fiamme e densa nube nera

Augusta: densa nube nera, nelle scorse ore, per via di un vasto incendio divampato in uno stabilimento Ecomac.

Ad Augusta, nelle scorse ore, lo scoppio di un nuovo incendio ha destato non poca preoccupazione. Le fiamme sono divampate presso lo stabilimento della Ecomac, azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti.

Intervenuti sul luogo i Vigili del Fuoco di Augusta e Lentini, che si sono impegnati nello spegnimento del rogo.

All’interno del magazzino sarebbe andato a fuoco del materiale plastico, non senza conseguenze. Le fiamme hanno, di fatto, provocato una densa nube nera, ben visibile da molti chilometri di distanza.

La nube ha allarmato non soltanto i cittadini di Augusta, ma anche quelli di Priolo: in origine si è temuto che l’incendio avesse colpito la zona industriale.