Concorso Giustizia Amministrativa per diplomati: ultime ore per candidarsi

Concorso Giustizia Amministrativa 2022 per diplomati: restano ormai poche ore per candidarsi. Ecco tutte le informazioni utili relative all'allettante bando.

Concorso Giustizia Amministrativa: restano oramai poche ore per inoltrare, se interessati, la propria candidatura e partecipare al nuovo concorso indetto dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, volto alla ricerca e alla copertura di ben 67 posti a tempo indeterminato di area II, fascia retributiva F2.

Più nello specifico, secondo quanto bandito dal Segretariato, i posti andranno così distribuiti: 50 saranno destinati ad assistenti amministrativi, mentre 17 ad assistenti informatici. Il personale assunto, non dirigenziale, sarà poi distribuito nei vari uffici legati alla Giustizia Amministrativa. Ma cosa viene richiesto, nello specifico, a coloro i quali desiderano candidarsi?

Concorso Giustizia Amministrativa: i requisiti

Per quanto riguarda la partecipazione al concorso, serve subito distinguere tra requisiti generali e requisiti curriculari. Per quanto riguarda i primi, come spiegato dal Segretariato, tra i tanti si menzionano senza dubbio:

il non avere età inferiore a 18 anni ;

; l’essere cittadini italiani o di uno degli Stati europei;

o di uno degli Stati europei; l’idoneità fisica, morale , e condotta incensurabile;

, e condotta incensurabile; il godimento dei diritti civili e politici.

Per quanto riguarda, invece, i requisiti curriculari, essi andranno divisi per tipologia di lavoro:

i candidati alla posizione di assistente amministrativo dovranno possedere un diploma di istruzione secondaria di II grado , ottenuto presso un istituto statale, paritario o regolarmente riconosciuto dallo Stato;

dovranno possedere un , ottenuto presso un istituto statale, paritario o regolarmente riconosciuto dallo Stato; i candidati alla posizione di assistente informatico, invece, dovranno aver ottenuto il diploma presso un istituto tecnico, settore tecnologico, o presso un liceo scientifico a indirizzo informatico/scienze applicate, oppure, infine, dovranno essere in possesso di un diploma come perito industriale a indirizzo informatico o da ragioniere programmatore. Si noti, come spiegato nel bando, che in mancanza di tali diplomi verranno considerati come “titoli assorbenti” le lauree triennali, magistrali o specialistiche legate alle classi di concorso presenti nel bando.

Concorso Giustizia Amministrativa: prove e scadenze

Secondo quanto spiegato dal Segretariato, nel caso di un eccesso di domande presentate, si potrebbe ricorrere a una prima scrematura tramite prova preselettiva, a risposta multipla, legata alle materie che saranno poi protagoniste delle prove scritte. Successivamente, si passerà alle vere e proprie prove d’esame: due scritti e un orale.

La prima prova scritta avrà argomenti differenziati, in base alla posizione da ricoprire. Agli assistenti amministrativi verranno richiesti argomenti legati al diritto amministrativo e/o costituzionale, mentre agli assistenti informatici verranno richiesti elementi normativi riguardanti l’informatica nella pubblica amministrazione, tecniche e metodi di dematerializzazione e, infine, la digitalizzazione dei processi.

La seconda prova scritta, a differenza della prima, sarà unica per tutti: riguarderà la materia di diritto processuale amministrativo. L’ultima prova, quella orale, riguarderà gli argomenti trattati durante gli scritti e ulteriori elementi, descritti, per maggiori informazioni, nel bando; si ricordi, infine, come verrà esaminata anche la conoscenza della lingua straniera.

Per candidarsi al concorso non resta ormai molto tempo: le domande andranno inviate entro e non oltre oggi, 18 agosto 2022; dopodiché, le candidature verranno chiuse e si procederà all’organizzazione delle prove concorsuali.