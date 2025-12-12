Concorso Accademia Navale 2026: È stato ufficialmente pubblicato il concorso Accademia Navale 2026 della Marina Militare, che prevede la selezione di 186 Allievi Ufficiali destinati alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale di Livorno per l’anno accademico 2026–2027. La procedura è aperta a diplomati e a studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di tutta Italia. Le domande devono essere presentate entro il 9 gennaio 2026 tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa. Si tratta di una delle selezioni più attese nel panorama dei concorsi militari, grazie alle opportunità formative e professionali offerte dall’Accademia.

Posti disponibili e ripartizione per i vari corpi

Il bando del concorso Accademia Navale stabilisce la distribuzione dei 186 posti disponibili.

Sono previsti 171 posti per i corpi vari così ripartiti:

88 per il Corpo di Stato Maggiore

20 per il Genio della Marina – Genio Navale

8 per il Genio della Marina – Armi Navali

12 per il Genio della Marina – Infrastrutture

17 per il Corpo di Commissariato Militare Marittimo

26 per il Corpo delle Capitanerie di Porto

Sono inoltre disponibili 15 posti per il Corpo Sanitario Militare Marittimo.

Ogni candidato può concorrere solo per una categoria: oppure per i Corpi Vari o per il Corpo Sanitario, senza possibilità di doppia domanda.

Concorso Accademia Navale 2026: Requisiti richiesti per partecipare

Per prendere parte al concorso Accademia Navale 2026, i candidati devono soddisfare requisiti anagrafici, di condotta e di idoneità psicofisica. È richiesto:

avere cittadinanza italiana

avere tra 17 e 22 anni (con possibili estensioni per chi ha svolto servizio militare)

possedere o conseguire entro l’anno scolastico 2025–2026 un diploma valido per l’accesso universitario

godere dei diritti civili e politici

non aver riportato condanne penali e mantenere una condotta irreprensibile

superare gli accertamenti medici, fisici e attitudinali previsti dal bando

Sono inoltre presenti riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole Militari e dei familiari del personale delle Forze Armate deceduto in servizio.

Concorso Accademia Navale 2026: Svolgimento della selezione e prove previste

L’iter del concorso Accademia Navale comprende più fasi distribuite tra febbraio e settembre 2026. Le principali prove sono:

test scritto di selezione culturale e verifica della lingua inglese (Ancona, febbraio 2026)

accertamenti psicofisici e attitudinali (Ancona, marzo-maggio 2026)

prove fisiche (Livorno, giugno-luglio 2026)

prove orali specifiche per Corpi Vari o Corpo Sanitario

tirocinio finale di 21 giorni presso l’Accademia Navale di Livorno

Al termine del percorso, la commissione stilerà due graduatorie – una per i Corpi Vari e una per il Corpo Sanitario – sulla base delle quali saranno proclamati i vincitori ammessi ai corsi a partire da settembre 2026.

Come presentare la domanda di partecipazione

La domanda deve essere inviata esclusivamente online tramite il portale concorsi del Ministero della Difesa, utilizzando SPID o CIE per l’accesso. I candidati minorenni devono allegare l’atto di assenso all’arruolamento. È consigliato avere una PEC personale per ricevere comunicazioni ufficiali.

Il bando completo è scaricabile dal portale del Ministero della Difesa e dalla piattaforma InPA.