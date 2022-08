Lavoro Catania e provincia: IKEA, Primark e LIDL cercano personale

Lavoro Catania e provincia: IKEA, Primark e LIDL sono alla ricerca di personale nell'area del Catanese. Ecco tutte le informazioni riguardo le posizioni aperte e i requisiti.

Lavoro Catania e provincia: IKEA, Primark e LIDL sono alla ricerca di unità da far entrare nel loro organico nei punti vendita distribuiti nel Catanese. Le posizioni aperte sono diverse e varie e permettono a diversi profili lavorativi di presentare richiesta di assunzione e poter entrare a far parte del personale dei brand. Si tratta quindi di un’ottima opportunità per quanti ricercano subito lavoro Catania. Di seguito tutte le informazioni più importanti da conoscere per presentare la domanda di assunzione.

Lavoro Catania e provincia: IKEA

Tra le prime aziende che cercano personale per i loro punti vendita nel Catanese si trova IKEA. Il brand, leader nel settore dell’arredamento low cost è infatti alla ricerca di personale per due posizioni in particolare. In entrambi i casi, è possibile inoltrare la propria candidatura e trovare maggiori informazioni dal sito ufficiale IKEA.

Trainee Goods Flow Team Leader

Per questa posizione dell’area Logistica & Supply Chain a tempo pieno, IKEA richiede il possesso delle seguenti caratteristiche:

Esperienza nel coordinare un team e guidarlo con l’attenzione sulla soddisfazione del cliente;

Buona esperienza all'interno di aree logistiche o di relazioni con i clienti, e consapevole dei processi di magazzino, strumenti e metodi di lavoro;

Capacità di lavorare insieme come una squadra e di coinvolgere i colleghi creando una passione per i piani e gli obiettivi da raggiungere;

Una comunicazione efficace e strategica e capacità di gestione del cambiamento, insieme ad un’ottima incisività relazionale per costruire fiducia e comunicare in modo chiaro e mirato con persone diverse in varie situazioni;

Capacità di lavorare attraverso gli altri, impostare le priorità, delegare la responsabilità e dare un feedback aperto e onesto;

Una panoramica più ampia di tutti i processi operativi dei punti vendita e una mentalità flessibile in grado di raccogliere le interconnessioni tra aree commerciali e operative;

Capacità di comunicare in inglese e italiano.

Kitchen Production Manager

Anche questa posizione è a tempo pieno ma il lavoratore sarà impiegato nella sezione Food & Restaurant. I requisiti richiesti sono i seguenti:

Conoscenza delle soluzioni IKEA per il settore alimentare, standard di conformità e standard di sicurezza alimentare e legislazione alimentare locale;

Direzione aziendale nazionale, Ricerca sui consumatori e sul mercato, Tendenze alimentari e comportamento di acquisto dei clienti;

Esperienza nella conduzione di un’attività di catering ad alto volume;

Capacità di gestire più argomenti e cambiare priorità/scadenze;

Autosufficiente e auto-motivato con una comprovata capacità di lavorare come parte di un team e in modo indipendente;

Capacità di lavorare all'interno di un quadro solido e di fornire risultati di business forti attraverso le persone;

Comprovata capacità di mantenere un lavoro e un comportamento di leadership efficaci a fronte di battute d’arresto o pressioni;

Esperienza in un ambiente di fronte al cliente;

Capace di comunicare in inglese , sia per iscritto che verbalmente;

Un buon italiano orale e scritto è obbligatorio: è prevista una formazione linguistica, ma una buona padronanza della lingua italiana deve essere raggiunta rapidamente;

Comunicazione e capacità di influenzare;

Costruire relazioni di fiducia;

Applicare capacità tattiche e operative;

Capacità di pianificazione e organizzative;

Capacità di individuare nuove opportunità di business.

Offerte lavoro Catania: Primark

Per quanto riguarda Primark, le offerte di lavoro Catania sono numerose e aperte per vari profili professionali. Nello specifico, si ricerca personale che possa ricoprire i seguenti ruoli:

Team Manager;

Addetto/a alle vendite (part-time)

Department Manager;

Store Manager Sud Italia.

Ad eccezione della posizione da Addetto/a alle vendite, i ruoli restanti prevedono dei contratti full time a tempo indeterminato. Per tutte le informazioni relative ai requisiti e per inoltrare la propria candidatura si suggerisce di visitare la sezione “Careers” del sito ufficiale Primark.

Subito lavoro Catania e provincia: LIDL

Infine, anche LIDL è alla ricerca di personale nei suoi punti vendita nel Catanese e per chi cerca lavoro Catania e provincia è un’ottima opportunità. In particolare, al momento l’azienda leader nel settore della Grande Distribuzione Alimentare ricerca personale per il suo punto vendita di Misterbianco, in Contrada Cubba S.P. 54. Le posizioni aperte sono le seguenti:

Area Manager Sicilia;

Generazione Talenti Logistica (offerta rivolta a neolaureati );

); Graduate Program Generazione Talenti Vendite Sicilia (offerta rivolta a neolaureati );

); Store Manager Catania.

Tutte le posizioni prevedono un contratto full time e i requisiti variano da un ruolo all’altro. Per questo motivo si suggerisce di prendere visione di tutti i dettagli per ogni singola posizione dal sito ufficiale LIDL, alla sezione “Lavora con noi”.