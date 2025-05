Lavoro STM Catania: Grazie a un Accordo di Sviluppo siglato il 7 maggio 2025 tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e STMicroelectronics, parte ufficialmente il progetto per la costruzione del primo impianto europeo completamente integrato per la produzione di microchip. Un’iniziativa ambiziosa, sostenuta anche dalla Regione Siciliana, che segna una svolta storica per il Sud Italia.

Ma oltre ai numeri e agli investimenti, c’è una storia di opportunità, crescita e speranza per migliaia di giovani che oggi vedono un futuro possibile, stabile e ad alta specializzazione proprio nella loro terra.

Un colosso globale dal cuore italiano

STMicroelectronics non è una semplice azienda: è un colosso mondiale della microelettronica. Con sedi in oltre 35 Paesi, più di 50.000 dipendenti e tecnologie utilizzate in auto, smartphone, elettrodomestici e industrie, è tra i protagonisti indiscussi nella corsa globale all’innovazione, quotata dal 1994 su tre importanti borse: quella italiana, il New York Stock Exchange (NYSE) e l’Euronext di Parigi.

E proprio Catania, da anni, rappresenta un centro nevralgico delle attività di STMicroelectronics. Qui l’azienda ha sviluppato una forte sinergia con università, centri di ricerca e talenti locali, contribuendo a costruire un ecosistema ad alta intensità tecnologica, che ora si prepara a un balzo epocale, come annunciato nell’articolo StM Catania, nuovi posti di lavoro in arrivo: annunciato investimento da 300 mln – LiveUnict.

Lavoro STM Catania: 3.000 assunzioni dirette

L’accordo firmato con il Governo prevede un investimento di 5 miliardi di euro fino al 2037, con oltre 2 miliardi di agevolazioni pubbliche e un cofinanziamento regionale fino a 300 milioni di euro. Al centro di tutto, la costruzione di un nuovo impianto accanto a quello già esistente, in grado di produrre 15.000 fette di silicio a settimana, integrando tutte le fasi – front-end e back-end – della produzione dei microchip.

Le 3.000 nuove assunzioni dirette a Catania sono solo una parte dell’impatto. L’intera filiera genererà circa 12.480 nuovi posti di lavoro a livello nazionale, di cui 8.500 solo in Sicilia, con un coinvolgimento capillare anche di piccole e medie imprese. Si stima che 280 aziende italiane saranno attivamente coinvolte come fornitori, generando 1,3 miliardi di valore aggiunto per l’economia nazionale.

Lavoro STM Catania: giovani, laureati, tecnici

Uno degli aspetti più interessanti di questo progetto è l’enorme potenziale per l’occupazione giovanile qualificata. Dei 3.000 posti previsti a Catania, oltre 1.200 saranno destinati a profili ad alta specializzazione: ingegneri, tecnici, ricercatori, esperti di microelettronica, e professionisti delle nuove tecnologie.

Per i giovani siciliani, spesso costretti a lasciare la propria terra in cerca di opportunità, STMicroelectronics rappresenta un’alternativa concreta alla “fuga dei cervelli”. Ma anche per chi ha scelto di rimanere, investendo in formazione universitaria o professionale, questa è una chiamata a raccolta. Un’occasione per crescere, contribuire e restare protagonisti della rivoluzione tecnologica, senza dover emigrare.

In parallelo, sarà fondamentale il ruolo delle università – in primis l’Università di Catania – e degli istituti tecnici superiori (ITS), chiamati a formare i nuovi professionisti dell’industria hi-tech, in sinergia con le esigenze dell’azienda.

Un nuovo orizzonte per il Sud e per l’Italia

Il progetto STMicroelectronics a Catania non è solo un’opera industriale: è una visione strategica per il futuro dell’Italia e dell’Europa. Mentre la competizione globale sui semiconduttori si intensifica, con Stati Uniti, Cina e Corea del Sud in prima linea, l’Europa – e l’Italia in particolare – non possono rimanere indietro.

Trasformare la Sicilia in un hub tecnologico del continente significa riportare al centro del dibattito economico un Sud troppo spesso trascurato. Significa dimostrare che con investimenti mirati, infrastrutture adeguate e politiche di sviluppo serie, il Meridione può essere il motore dell’innovazione nazionale.

Lavoro STM Catania: come candidarsi

Le assunzioni saranno avviate progressivamente in linea con i tempi di realizzazione del nuovo impianto. Gli interessati possono già monitorare le posizioni aperte nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale di STMicroelectronics. La procedura di candidatura è semplice e completamente online. Una volta selezionata la posizione d’interesse, quali, ad esempio;

Direttore della qualità del prodotto (Product quality director);

Responsabile del prodotto (Project manager);

Ingegnere di prodotto (Product engineer);

Ingegnere meccanico di tirocinio (Intership mechanical engineer).

è possibile inviare il proprio CV aggiornato, accompagnato da una breve lettera di motivazione.

Profili tecnici, ingegneri, ma anche addetti alla produzione, logistica, controllo qualità e personale di supporto sono tra le figure più ricercate. Un’occasione aperta non solo a laureati, ma anche a diplomati con competenze tecniche.