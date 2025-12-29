Concorso Ripam 2026: È stato pubblicato il maxi concorso Ripam per 3997 Assistenti, una delle più importanti occasioni di lavoro nella Pubblica Amministrazione degli ultimi anni. Il bando è rivolto a candidati in possesso del diploma di scuola superiore e prevede assunzioni a tempo indeterminato presso numerosi enti pubblici distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Il concorso rappresenta un’opportunità concreta di stabilità lavorativa e di ingresso nei principali ministeri e agenzie dello Stato, in un momento storico caratterizzato da un forte ricambio generazionale nella PA.

Enti coinvolti e profili professionali

Le amministrazioni coinvolte nel concorso Ripam sono tra le più rilevanti del panorama istituzionale italiano. Tra queste figurano Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia per l’Italia Digitale, Ispettorato Nazionale del Lavoro, oltre a numerosi ministeri, tra cui Economia, Interno, Istruzione, Giustizia, Cultura, Turismo e Università e Ricerca.

I posti messi a concorso sono suddivisi in quattro profili professionali:

2913 Assistenti amministrativi

498 Assistenti economici

583 Assistenti informatici

3 Assistenti tecnici

La distribuzione avviene su base territoriale, con codici specifici per ciascun ambito regionale e amministrazione.

Requisiti di accesso al concorso Ripam 2026

Per partecipare al concorso Ripam è necessario essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici. In particolare, è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, la cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici e l’assenza di condanne incompatibili con l’impiego nella Pubblica Amministrazione.

Per alcuni ambiti territoriali, come la Valle d’Aosta, è prevista anche la conoscenza della lingua francese.

Come si svolge la selezione concorso Ripam 2026

La procedura concorsuale, gestita dalla Commissione RIPAM con il supporto di Formez PA, prevede:

una prova scritta unica

la successiva valutazione dei titoli

La prova scritta consiste in un test a risposta multipla di 40 quesiti, da completare in 60 minuti, con domande su diritto amministrativo, diritto penale, inglese, informatica, capacità logiche e materie specifiche per ciascun profilo. Il punteggio massimo è di 30 punti e la prova è superata con almeno 21/30.

Domanda di partecipazione e scadenza

La domanda di partecipazione al concorso Ripam deve essere presentata entro il 27 gennaio 2026 esclusivamente tramite il portale inPA. Per accedere è necessario autenticarsi con SPID, CIE, CNS o eIDAS, disporre di una PEC personale e versare un contributo di partecipazione pari a 10 euro.

Tutte le comunicazioni ufficiali, inclusi calendario e graduatorie finali, saranno pubblicate sul portale inPA.