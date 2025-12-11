Concorso Accademia Militare 2026: È stato ufficialmente pubblicato il bando del concorso Accademia Militare 2026 per l’ammissione di 190 allievi al primo anno del 208° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito di Modena per l’anno accademico 2026/2027. Si tratta di una delle selezioni più attese tra i giovani diplomati italiani, aperta anche a chi conseguirà il diploma al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Le domande devono essere presentate entro il 9 gennaio 2026 tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa.
Posti disponibili per ciascun settore
Il bando suddivide i 190 posti del concorso Accademia Militare 2026 in base alle Armi e ai Corpi dell’Esercito Italiano.
Nel dettaglio, sono previsti:
Armi Varie:
85 posti con indirizzo di studi in Scienze strategiche
10 posti con indirizzo in Filosofia o Scienze strategiche con integrazioni filosofiche
Arma dei Trasporti e Materiali:
21 posti con indirizzo gestionale
Corpo degli Ingegneri:
36 posti nei diversi indirizzi di Ingegneria (telecomunicazioni, elettronica, informatica, meccanica, civile)
Corpo di Commissariato:
10 posti con indirizzo in Giurisprudenza
Corpo Sanitario:
- 25 posti per Medicina e chirurgia
- 2 posti per Medicina veterinaria
- 1 posto per Chimica e tecnologie farmaceutiche / Farmacia
Ogni candidato può concorrere per un solo canale di reclutamento e la scelta non potrà essere modificata dopo la scadenza delle domande.
Riserve di posti
Come previsto dalla normativa, il concorso Accademia Militare prevede riserve per alcune categorie specifiche:
- 30% per gli Allievi delle Scuole Militari
- 5% per familiari di personale delle Forze Armate deceduto in servizio
- 10% per personale dell’Esercito in servizio (Sergenti, VSP, VFP4 e VFP1 con almeno 12 mesi)
Requisiti per la partecipazione
I candidati devono essere cittadini italiani, avere un’età compresa tra 17 e 22 anni (con possibili estensioni per chi ha prestato servizio militare), essere diplomati o diplomandi, godere dei diritti civili e politici e possedere requisiti morali, disciplinari e sanitari specifici. Tutti i requisiti saranno verificati durante le varie fasi della selezione.
Fasi del concorso e sedi
L’iter del concorso Accademia Militare 2026 è articolato in numerose prove che si terranno tra gennaio e ottobre 2026:
- preselezione scritta
- prove fisiche
- test attitudinali e psicofisici
- prova di italiano
- prova di inglese
- prova scientifica per il Corpo sanitario
- orale di matematica
- tirocinio a Modena
Le selezioni si svolgeranno prevalentemente a Foligno, mentre il tirocinio finale si terrà presso l’Accademia Militare di Modena.
Domanda e comunicazioni ufficiali
Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite SPID o CIE. Le comunicazioni successive saranno pubblicate nell’area riservata del portale concorsi Difesa.