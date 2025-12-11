Concorso Accademia Militare 2026: È stato ufficialmente pubblicato il bando del concorso Accademia Militare 2026 per l’ammissione di 190 allievi al primo anno del 208° corso dell’Accademia Militare dell’Esercito di Modena per l’anno accademico 2026/2027. Si tratta di una delle selezioni più attese tra i giovani diplomati italiani, aperta anche a chi conseguirà il diploma al termine dell’anno scolastico 2025/2026. Le domande devono essere presentate entro il 9 gennaio 2026 tramite il portale dei concorsi del Ministero della Difesa.

Posti disponibili per ciascun settore

Il bando suddivide i 190 posti del concorso Accademia Militare 2026 in base alle Armi e ai Corpi dell’Esercito Italiano.

Nel dettaglio, sono previsti:

Armi Varie:

85 posti con indirizzo di studi in Scienze strategiche

10 posti con indirizzo in Filosofia o Scienze strategiche con integrazioni filosofiche

Arma dei Trasporti e Materiali:

21 posti con indirizzo gestionale

Corpo degli Ingegneri:

36 posti nei diversi indirizzi di Ingegneria (telecomunicazioni, elettronica, informatica, meccanica, civile)

Corpo di Commissariato:

10 posti con indirizzo in Giurisprudenza

Corpo Sanitario:

25 posti per Medicina e chirurgia

2 posti per Medicina veterinaria

1 posto per Chimica e tecnologie farmaceutiche / Farmacia

Ogni candidato può concorrere per un solo canale di reclutamento e la scelta non potrà essere modificata dopo la scadenza delle domande.

Riserve di posti

Come previsto dalla normativa, il concorso Accademia Militare prevede riserve per alcune categorie specifiche:

30% per gli Allievi delle Scuole Militari

5% per familiari di personale delle Forze Armate deceduto in servizio

10% per personale dell’Esercito in servizio (Sergenti, VSP, VFP4 e VFP1 con almeno 12 mesi)

Requisiti per la partecipazione

I candidati devono essere cittadini italiani, avere un’età compresa tra 17 e 22 anni (con possibili estensioni per chi ha prestato servizio militare), essere diplomati o diplomandi, godere dei diritti civili e politici e possedere requisiti morali, disciplinari e sanitari specifici. Tutti i requisiti saranno verificati durante le varie fasi della selezione.

Fasi del concorso e sedi

L’iter del concorso Accademia Militare 2026 è articolato in numerose prove che si terranno tra gennaio e ottobre 2026:

preselezione scritta

prove fisiche

test attitudinali e psicofisici

prova di italiano

prova di inglese

prova scientifica per il Corpo sanitario

orale di matematica

tirocinio a Modena

Le selezioni si svolgeranno prevalentemente a Foligno, mentre il tirocinio finale si terrà presso l’Accademia Militare di Modena.

Domanda e comunicazioni ufficiali

Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite SPID o CIE. Le comunicazioni successive saranno pubblicate nell’area riservata del portale concorsi Difesa.