Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026: È stato indetto il Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026 per l’ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, per l’anno accademico 2026 – 2027.
I posti sono così distribuiti:
- 60 posti per il comparto ordinario, con alcune riserve specifiche per familiari di personale deceduto in servizio;
- 9 posti per il comparto aeronavale, di cui 5 per piloti di elicottero e 4 per comandanti di stazione e unità navale.
Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 16 febbraio 2026.
Requisiti richiesti per partecipare
Possono partecipare al concorso diplomati o studenti che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2025/2026. I candidati devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti generali:
- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali o procedimenti in corso;
- Non essere stati dimessi o espulsi da precedenti accademie militari o pubbliche amministrazioni;
- Età compresa tra i 17 e i 22 anni per i civili non appartenenti al Corpo, fino ai 28 per chi è già in servizio.
Sono previsti ulteriori requisiti specifici per la vita militare e la partecipazione ai ruoli aeronavali. Anche tatuaggi e piercing possono rappresentare causa di esclusione secondo le normative vigenti.
Come si svolge la selezione
La procedura del Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026 prevede più fasi:
- Prova di preselezione: questionario a risposta multipla su logica, matematica, italiano, storia, educazione civica, inglese e informatica;
- Prova scritta di cultura generale della durata di sei ore;
- Prove orali: storia, geografia, matematica, educazione civica, lingua inglese;
- Accertamenti fisico-psico-attitudinali;
- Prova facoltativa di informatica e lingua straniera;
- Valutazione dei titoli;
- Visita medica e idoneità al pilotaggio per aspiranti piloti di elicottero.
Presentazione della domanda e gruppo di supporto
La domanda deve essere compilata esclusivamente online tramite il portale dedicato, autenticandosi con SPID o CIE, entro il 16 febbraio 2026. È necessario indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Tutti i dettagli ufficiali, inclusi requisiti, prove e scadenze, sono disponibili nel Bando Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026, pubblicato sul sito della Guardia di Finanza e sul portale inPA.