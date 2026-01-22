Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026: È stato indetto il Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026 per l’ammissione di 69 allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, per l’anno accademico 2026 – 2027.

I posti sono così distribuiti:

60 posti per il comparto ordinario, con alcune riserve specifiche per familiari di personale deceduto in servizio;

con alcune riserve specifiche per familiari di personale deceduto in servizio; 9 posti per il comparto aeronavale, di cui 5 per piloti di elicottero e 4 per comandanti di stazione e unità navale.

Le domande di partecipazione possono essere inviate entro il 16 febbraio 2026.

Requisiti richiesti per partecipare

Possono partecipare al concorso diplomati o studenti che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2025/2026. I candidati devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti generali:

Cittadinanza italiana;

Godimento dei diritti civili e politici;

Assenza di condanne penali o procedimenti in corso;

Non essere stati dimessi o espulsi da precedenti accademie militari o pubbliche amministrazioni;

Età compresa tra i 17 e i 22 anni per i civili non appartenenti al Corpo, fino ai 28 per chi è già in servizio.

Sono previsti ulteriori requisiti specifici per la vita militare e la partecipazione ai ruoli aeronavali. Anche tatuaggi e piercing possono rappresentare causa di esclusione secondo le normative vigenti.

Come si svolge la selezione

La procedura del Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026 prevede più fasi:

Prova di preselezione: questionario a risposta multipla su logica, matematica, italiano, storia, educazione civica, inglese e informatica; Prova scritta di cultura generale della durata di sei ore; Prove orali: storia, geografia, matematica, educazione civica, lingua inglese; Accertamenti fisico-psico-attitudinali; Prova facoltativa di informatica e lingua straniera; Valutazione dei titoli; Visita medica e idoneità al pilotaggio per aspiranti piloti di elicottero.

Presentazione della domanda e gruppo di supporto

La domanda deve essere compilata esclusivamente online tramite il portale dedicato, autenticandosi con SPID o CIE, entro il 16 febbraio 2026. È necessario indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tutti i dettagli ufficiali, inclusi requisiti, prove e scadenze, sono disponibili nel Bando Concorso Accademia Guardia di Finanza 2026, pubblicato sul sito della Guardia di Finanza e sul portale inPA.