Concorsi Sicilia: Il CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale del Servizio Sanitario) della Regione Siciliana ha aperto nuovi concorsi in Sicilia per l’assunzione di assistenti e funzionari, offrendo contratti a tempo indeterminato e pieno. In totale, saranno coperti 14 posti di lavoro, destinati a diplomati e laureati, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 dicembre 2025.

Concorsi Sicilia: Chi può partecipare

I concorsi sono aperti a candidati in possesso dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi pubblici: cittadinanza italiana o UE, maggiore età, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne o destituzioni da pubbliche amministrazioni, idoneità fisica allo specifico impiego.

Per quanto riguarda i titoli di studio:

Funzionari: laurea triennale, specialistica o magistrale in Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della Comunicazione o titoli equipollenti.

laurea triennale, specialistica o magistrale in Economia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Sociologia, Scienze della Comunicazione o titoli equipollenti. Assistenti: diploma di scuola secondaria di secondo grado, valido qualsiasi indirizzo di studi.

Concorsi Sicilia: Come si svolge la selezione

La selezione prevede una prova scritta con 60 domande a scelta multipla, che verificherà le conoscenze specifiche indicate nei bandi. Durante la prova sarà accertata anche la conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Non è prevista la pubblicazione preventiva della banca dati dei quesiti. La procedura rispetta le nuove norme sui concorsi pubblici.

Come presentare la domanda

Le domande devono essere presentate esclusivamente online, tramite il Portale inPA, entro il 31 dicembre 2025. Per partecipare, è necessario autenticarsi tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

È consigliabile avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), utile per ricevere comunicazioni ufficiali dall’Ente. La partecipazione prevede il versamento di una quota di 10 euro, pena esclusione dal concorso.

CEFPAS: formazione e crescita professionale

Il CEFPAS è un punto di riferimento per la formazione continua del personale sanitario in Sicilia. Attraverso corsi, attività di ricerca e consulenza, il centro promuove competenze aggiornate, innovazione e buone pratiche nel settore sanitario e amministrativo regionale.