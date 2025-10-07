Concorso Ministero dell’Interno 2025: Il Ministero dell’Interno ha ricevuto l’autorizzazione a bandire un nuovo concorso pubblico nel 2025, finalizzato all’assunzione di 220 diplomati da inquadrare nell’Area degli Assistenti. Gli inserimenti avverranno mediante contratto a tempo indeterminato, nell’ambito del piano straordinario di reclutamento della Pubblica Amministrazione previsto dal DPCM 7 agosto 2025, che autorizza complessivamente 9.300 assunzioni tra vari Ministeri ed enti pubblici.
Le assunzioni del Ministero dell’Interno rientrano in un programma triennale (2025-2027), con oltre 1.600 posti disponibili, di cui 550 già autorizzati per il solo anno 2025. Questo concorso rappresenta quindi una grande opportunità per diplomati e laureati interessati a lavorare nella PA.
Requisiti per partecipare al concorso
Per partecipare al concorso del Ministero dell’Interno 2025, è necessario possedere:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado (titolo base per l’Area Assistenti);
- Possesso dei requisiti generali per i concorsi pubblici, previsti dalla normativa vigente;
- Eventuali titoli specifici o indirizzi di studio richiesti, che saranno indicati nel bando ufficiale.
Il concorso è aperto anche ai laureati, ampliando le possibilità di candidatura. Tutti i candidati dovranno rispettare le condizioni di accesso stabilite dal regolamento dei concorsi pubblici.
Prove d’esame e preparazione
Le prove del concorso Ministero dell’Interno seguiranno le nuove modalità previste dalla riforma dei concorsi pubblici, volte a semplificare e velocizzare le selezioni. È probabile che le prove includano:
- Prova scritta e orale oppure unica prova scritta;
- Valutazione della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici;
- Elementi di diritto amministrativo e penale, contabilità di Stato e degli enti pubblici, diritto dell’UE e norme generali sul pubblico impiego.
Concorso Ministero dell’Interno 2025: Dove trovare il bando e ulteriori informazioni
Il bando ufficiale sarà pubblicato:
- Sul portale del Ministero dell’Interno, sezione concorsi;
- Su inPA, la piattaforma per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione.
Oltre ai 220 posti nell’Area Assistenti, il Ministero prevede migliaia di assunzioni nei prossimi anni, comprese figure amministrative e tecniche. La consultazione regolare dei portali ufficiali permette di restare aggiornati sulle scadenze e sui dettagli del bando, fondamentali per candidarsi correttamente.