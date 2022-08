Policlinico di Catania assume diverse figure: i posti a concorso

Policlinico di Catania assume: indetti diversi concorsi per l'assunzione di diverse figure sanitarie. Di seguito tutte le info utili e le scadenze.

Il Policlinico di Catania assume: indetti diversi concorsi pubblici per l’assunzione di diverse figure professionali sanitarie. Ecco di seguito i concorsi attivi e le procedure da seguire per fare domanda. Nello specifico si tratta della riapertura dei termini di concorsi già indetti nei mesi precedenti. Le assunzioni prevedono tutte dei contrati a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico di Catania.

Collaboratore sanitario professionale fisioterapista

Riapertura dei termini del concorso pubblico, Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero l’1 settembre 2022. Tuttavia, i posti a concorso sono 8.

Maggiori info su requisiti e domanda possono essere reperite sul sito dell’Azienda Ospedaliera.

Collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico

Riapertura dei termini del concorso pubblico. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero l’1 settembre 2022. I posti a concorso per tecnici di laboratorio biomedico per Policlinico di Catania assume sono 13 e prevedono l’assunzione a tempo indeterminato.

Collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica

Riapertura dei termini del concorso pubblico. Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ovvero l’1 settembre 2022. I posti a concorso sono 14 e prevedono l’assunzione a tempo indeterminato.

Per tutte le informazioni che riguardano info specifiche, requisiti e come presentare la domanda è necessario recarsi sul sito dell’Azienda Ospedaliera e seguire tutte le istruzioni necessarie al fine di poter far pervenire la domanda in modo corretto senza rischiare di essere esclusi.