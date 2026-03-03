Assunzioni Policlinico Catania: L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico – San Marco ha indetto due concorsi per complessive 25 assunzioni a tempo indeterminato, riservate alle categorie protette. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 29 marzo 2026 esclusivamente in modalità telematica.

Assunzioni Policlinico Catania: i posti disponibili

Nel dettaglio, i bandi prevedono:

10 posti di Assistente Informatico – Area degli Assistenti , riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999;

, riservati agli aventi diritto al collocamento obbligatorio appartenenti alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della Legge 68/1999; 15 posti di Coadiutore Amministrativo Senior – Area degli Operatori, anch’essi riservati agli iscritti alle categorie protette secondo la medesima normativa.

Si tratta di assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un’occasione significativa per chi è in possesso dei requisiti richiesti e desidera inserirsi stabilmente nel settore sanitario pubblico.

Assunzioni Policlinico Catania: requisiti e modalità di selezione

Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego: cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali ostative e di cause di incompatibilità.

Per il profilo di Assistente Informatico è richiesto il diploma di perito informatico (o titolo equipollente) oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado con corso di formazione in informatica riconosciuto, oltre all’iscrizione negli elenchi provinciali delle categorie protette.

Per il ruolo di Coadiutore Amministrativo Senior è necessario aver superato due anni di scolarità dopo la scuola secondaria di primo grado oppure, in alternativa, possedere il diploma di scuola secondaria di primo grado con cinque anni di esperienza professionale nel profilo.

La selezione avverrà per titoli ed esami. Gli Assistenti Informatici sosterranno una prova scritta, una pratica e una orale, su materie tecniche legate a software, reti, database e supporto agli utenti. I Coadiutori Amministrativi affronteranno una prova pratica e una orale su legislazione sanitaria, diritto amministrativo, normativa sul pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), protezione dei dati personali e gestione documentale.

Assunzioni Policlinico Catania: come presentare domanda e comunicazioni

La domanda dovrà essere inoltrata entro il 29 marzo 2026 tramite il portale telematico dedicato. È obbligatorio indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). Alla candidatura dovranno essere allegati, tra gli altri documenti: curriculum vitae, verbale della Commissione Medica attestante l’appartenenza alle categorie protette, certificazione di iscrizione negli elenchi provinciali, copia del documento di identità e ricevuta del versamento di 15 euro.

Le comunicazioni relative alle prove scritte e pratiche saranno inviate via PEC con almeno 15 giorni di preavviso; per la prova orale il preavviso sarà di almeno 20 giorni.

Un’opportunità nel cuore della sanità siciliana

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” rappresenta una realtà di eccellenza in Sicilia, frutto della collaborazione tra Regione e Università, con i presidi “Rodolico” e “San Marco”. Integra assistenza, didattica e ricerca, costituendo un punto di riferimento per la formazione medica e per l’erogazione di servizi sanitari altamente specializzati.

Per chi rientra nelle categorie protette e desidera un impiego stabile nella pubblica amministrazione, questo concorso rappresenta una concreta occasione di inserimento professionale in una delle strutture sanitarie più importanti del territorio.

Non perderti alcuna novità o aggiornamento vai su Lavoro, stage ed opportunità – LiveUnict.