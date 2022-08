Concorso VFP4 in Marina e Capitaneria di Porto: i posti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale nuovo concorso VFP4 in Marina e Capitaneria di Porto. Di seguito tutte le info utili con i requisiti e i posti messi a disposizione.

Il Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico per 194 VFP4 nelle forse speciali di Marina e Capitaneria di Porto. Il concorso VFP4 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2022. Di seguito tutti i requisiti utili per poter partecipare e inviare la propria domanda.

I posti

I posti a concorso sono suddivisi per categoria facendo distinzione tra diverse mansioni per quanto riguarda la marina e la capitaneria di porto. Ogni candidato dovrà essere in possesso di alcuni requisiti specifici in base al ruolo per il quale ci si candida.

N°188 posti nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), così distribuiti:

n°92 posti per la categoria Fucilieri di Marina (FCM);

n°5 posti per la categoria Incursori (IN);

n°3 posti per la categoria Palombari (PA);

n°34 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego «Sommergibilisti»;

n°54 posti per la categoria Marinai – settore d’impiego «Componente aeromobili»;

N°6 nel Corpo delle Capitanerie di porto (CP), per la categoria Nocchieri di porto – settore d’impiego «Componente aeromobili».

Concorso VFP4: i requisiti

Per poter prendere parte al concorso VFP4 si deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti civili e politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30° anno di età;

idoneità psico-fisica e attitudinale;

esito negativo ai test per l’abuso di alcol e droga;

Per quanto riguarda i requisiti specifici per entrambe le categorie è necessario consultare il testo integrale del bando.

Come inviare la domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate esclusivamente online sul portale del Ministero della Difesa seguendo tutte le istruzioni presenti nel bando di concorso e allegando quanto necessario per far risultare valida la domanda di partecipazione al concorso VFP4.

Come ogni concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale è bene prendere visione del bando originale con tutte le informazioni utili e ufficiali per presentare domanda di partecipazione.