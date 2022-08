Concorsi Sicilia 2022, bandi attivi e in scadenza ad agosto: attualmente sono diverse le opportunità per chi è alla ricerca di un impiego nel settore medico-sanitario o universitario.

Concorsi Sicilia 2022, bandi in scadenza ad agosto: sono diverse le persone alla ricerca di opportunità per ottenere un impiego a medio-lungo termine in questo modo. E i bandi con scadenza imminente non sono pochi, sebbene l’atmosfera sia ancora quella vacanziera. Per questo motivo è importante approfittare dei concorsi attivi al momento, se si possiedono i requisiti richiesti e l’interesse per le posizioni proposte. Ecco quindi alcuni dei bandi per concorsi Sicilia 2022 che scadranno entro le prossime settimane.

Concorsi Sicilia 2022: bandi Policlinico di Catania

Tra i bandi ancora attivi per quanto riguarda i concorsi Sicilia 2022, ne sono presenti diversi riguardanti il Policlinico di Catania. Infatti, l’Azienda Ospedaliera-Universitaria Policlinico Gaspare Rodolico di Catania è alla ricerca di personale da inserire tramite concorso per le seguenti posizioni:

Collaboratore sanitario professionale fisioterapista;

Collaboratore professionale sanitario tecnico di laboratorio biomedico;

Collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica.

Per tutti questi concorsi è prevista la scadenza al 1 settembre 2022, mentre i posti banditi sono rispettivamente 8, 13 e 14. Per ulteriori informazioni e per prendere visione dei requisiti e dei dettagli del bando, si suggerisce di recarsi sul sito dell’Azienda Ospedaliera e cercare i singoli bandi ai quali si è interessati.

Università di Enna “KORE”: bando dottorati

Un’altra offerta tra quelle dei concorsi Sicilia 2022 riguarda l’Università di Enna KORE. Tuttavia, il concorso in questione non riguarda esattamente una posizione lavorativa in quanto fa riferimento ai corsi di dottorato di ricerca XXXVIII ciclo. Per poter presentare la domanda di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca c’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 31 agosto 2022, come indicato dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Invece, per prendere visione dell’offerta proposta dall’Università KORE e per poter conoscere i requisiti richiesti per ogni bando, si suggerisce di accedere alla sezione “Dottorati di ricerca” dal sito ufficiale dell’Università KORE.

Concorsi pubblici Sicilia: Ospedale “Garibaldi” Catania

Infine, un ulteriore bando è previsto tra i concorsi Sicilia 2022 con scadenza prossima. Tuttavia, per quest’offerta il tempo è relativamente maggiore, dato che la scadenza non è fissata entro la fine del mese ma al 15 settembre 2022. Si tratta di un concorso proposto dall’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Garibaldi” – Catania.

I posti messi a concorso sono 8 e riguardano la figura di dirigente medico di ostetricia e ginecologia a tempo indeterminato. Nello specifico, il concorso e la relativa valutazione saranno effettuati per titoli ed esami. Anche in questo caso, si rimanda alla lettura del bando integrale per poter ottenere maggiori dettaglio riguardo i requisiti e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione. Per poter visionare il bando per intero è possibile cercarlo sia tramite il sito ufficiale dell’Azienda Ospedaliera “Garibaldi” Catania che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, n.9 del 24 giugno 2022, Serie Speciale Concorsi.