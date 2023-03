Concorsi Sicilia, da Palermo a Catania: assume anche UNICT

Concorsi Sicilia: diversi i bandi attivi sul territorio ed in particolare a Catania e Palermo. Di seguito le informazioni principali per inviare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: sono svariati i bandi attivi sul territorio siciliano ed in particolare nelle città di Catania e Palermo. A cercare personale, infatti, sono l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, l’Università di Catania e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico” di Catania. Di seguito le informazioni necessarie per mandare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: Asp Palermo cerca personale

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo ha indetto il concorso finalizzato alla copertura di 58 posti di lavoro. La selezione pubblica prevede l’assunzione di collaboratori sanitari e autisti di ambulanza, da impiegare mediante contratto a tempo indeterminato e pieno.

In particolare, i profili cercati sono i seguenti:

n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Professionale Ingegnere Clinico da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali;

n 1 posto di Collaboratore professionale sanitario ortottista;

n. 2 posti di Collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolare;

n. 5 posti di Collaboratore professionale sanitario Tecnico di neurofisiopatologia;

n. 13 posti di Collaboratore professionale sanitario Terapista Occupazionale;

n. 3 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario;

n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro;

n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico sanitario di Radiologia Medica;

n. 7 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;

n. 12 posti di Operatore Tecnico Specializzato Autista di Ambulanza.

Tra i requisiti generici richiesti, la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea e l’idoneità fisica all’impiego.

Si ricorda che è possibile inviare la propria candidatura entro il 6 aprile.

L’Università di Catania assume

Uno dei concorsi Sicilia più interessanti è quello dell’Università di Catania, che ha indetto una procedura di selezione per la chiamata di professori di prima fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti.

Si tratta di un contratto a tempo indeterminato per 7 posti disponibili. Per partecipare bisogna essere in possesso di un dottorato di ricerca e della cittadinanza europea o extracomunitaria.

La scadenza di questo bando è prevista per giorno 13 aprile 2023: la domanda è da spedire per via telematica all’ente.

Concorsi Sicilia: Policlinico di Catania

Anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico” di Catania è in cerca di personale: è stato infatti indetto un Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale – ingegnere clinico, area di professionisti della salute e dei funzionari, a tempo indeterminato.

Tutti gli interessati possono mandare la propria candidatura online nel sito https://www.policlinicorodolicosanmarco.it, nella sezione sezione bandi di concorso, entro e non oltre il 16 aprile.

Si ricorda che i requisiti fondamentali per partecipare al bando sono: