Concorsi Sicilia, assunzioni a Catania, Palermo e Messina: i bandi

Concorsi Sicilia: diversi bandi ancora attivi e alcuni in scadenza imminente. Ecco i più interessanti nelle zone di Catania, Palermo e Messina.

Concorsi Sicilia: sono diversi i bandi attivi nell’Isola, alcuni dei quali in scadenza alla fine di questo mese di marzo. In particolare, le città più interessate sono quelle di Catania, Messina e Palermo. Sono, infatti, alla ricerca di personale il Cnr, nello specifico l’istituto per la microelettronica e microsistemi di Catania, l’azienda ospedaliera Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo e l’Università di Messina. Ecco, di seguito, le informazioni e i requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura.

Concorsi Sicilia: Cnr – Istituto microelettronica e microsistemi di Catania

Il Cnr – Istituto per la microelettronica e microsistemi di Catania ha indetto un bando per la selezione di 4 posti di ricercatore di terzo livello, a tempo determinato. I requisiti necessari per poter inoltrare la propria candidatura sono i seguenti:

In possesso di laurea in Fisica, Chimica, Chimica industriale, Scienza dei materiali, Ingegneria elettronica;

Esperienza almeno triennale processi per la fabbricazione di dispositivi e caratterizzazioni di semiconduttori ad ampia banda proibita, materiali bidimensionali, deposizioni isolanti e/o metalli, processi foto-litografici;

Capacità di relazionare i risultati di progetto in forma di rapporti tecnici, articoli scientifici, presentazioni a seminari e conferenze;

Possesso del titolo di Dottore di Ricerca o PhD attinente all’esperienza richiesta;

Conoscenza della lingua inglese.

Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre il 17 aprile 2023.

Concorsi Sicilia: Policlinico di Palermo

L‘azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo ha indetto un bando per la selezione di 22 unità di personale dirigente psicologo con contratto a tempo determinato. I requisiti da rispettare sono i seguenti:

Laurea in Psicologia;

Specializzazione medica nella disciplina a concorso o equipollente o affine;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale corrispondente.

La scadenza del bando è fissata al 14 aprile 2023.

Concorsi Sicilia: Università di Messina

L’Università di Messina ha indetto un bando per la copertura di 2 posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1, per vari Dipartimenti. Si tratta di un bando in scadenza, infatti bisognerà inoltrare la propria candidatura entro il 30 marzo 2023, online sulla piattaforma Pica. i requisiti da rispettare sono i seguenti: