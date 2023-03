Lavoro Sicilia: MediaWorld, Eurospin e NH Hotels assumono

Lavoro Sicilia: importanti catene come MediaWorld, Eurospin e NH Hotels cercano personale da assumere nell'Isola. Di seguito le informazioni.

Lavoro Sicilia: MediaWorld

MediaWorld, l’azienda nota per la vendita di dispositivi elettronici, è alla ricerca di personale da assumere a Palermo e a Catania. cerca addetti vendita/logistica magazziniere che abbiano i seguenti requisiti:

passione per la vendita e attitudine al problem solving;

ottime doti di comunicazione e di relazione con il cliente;

flessibilità, disponibilità e approccio proattivo;

forte spirito di squadra.

Per poter inviare la propria candidatura è necessario entrare sul sito e accedere alla relativa sezione dedicata al lavoro. Inoltre, se nel momento in cui si vuole presentare la candidatura non vi è nessun profilo in linea con ciò che viene richiesto, è possibile inviare delle candidature spontanee che l’azienda potrà successivamente valutare.

Dopo aver superato la fase della selezione online, i colloqui verranno condotti direttamente dagli specialisti delle risorse umane o dal direttore di punto vendita. Il contratto proposto è part-time, a tempo determinato, con disponibilità a lavorare su turni e nei weekend.

Offerte lavoro Sicilia: Eurospin

Eurospin, l’azienda italiana della grande distribuzione organizzata e che è leader di mercato con oltre 1250 punti vendita in Italia, Slovenia e Croazia, cerca personale da assumere nella sua sede situata a Petralia Soprana (PA).

In particolare, si ricerca la figura di addetto vendita che si occuperà di tutte le attività operative necessarie per un’efficace gestione del punto vendita, tra le quali: assistenza alla clientela, operazioni di cassa, sistemazione della merce sugli scaffali, la corretta tenuta del layout merceologico. Il candidato dovrà avere le seguenti caratteristiche:

affidabilità e massima serietà,

approccio positivo al cliente,

concretezza, flessibilità e capacità di adattamento,

capacità comunicative e relazionali e capacità di lavorare in team,

disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

Subito lavoro Sicilia: NH Hotels

La nota catena alberghiera NH Hotels ricerca personale. Al momento vi sono diverse posizioni nelle sue sedi in varie regioni italiane, come Lombardia, Liguria, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Ecco un elenco dei profili richiesti in Sicilia:

Assistant General Manager – Napoli, Palermo, Bologna;

Segretari di Ricevimento – Milano, Bologna, Firenze, Verona, Venezia, Roma, Taormina, Murano (Venezia);

L’azienda, inoltre, offre ai giovani l’opportunità di svolgere un tirocinio formativo. Per potersi candidare e per visualizzare altre posizioni eventualmente disponibili, è necessario accedere al sito della catena alberghiera e collegarsi alla sezione relativa al lavoro.