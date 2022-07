Concorso Camera dei Deputati, bando in scadenza: come candidarsi

Concorso Camera dei Deputati 2022: l'interessante bando è in scadenza, quindi è bene ricapitolare le informazioni necessarie per presentare apposita domanda.

Concorso Camera dei Deputati: è stato indetto un concorso pubblico, per esami, volto alla selezione di 65 documentaristi, con indirizzo giuridico e con indirizzo economico. Come candidarsi? Di seguito le informazioni necessarie per gli interessati: bisognerà affrettarsi, il bando è in scadenza.

I requisiti

Il concorso Camera dei Deputati ha come scopo l’attribuzione di 50 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo giuridico e di 15 posti per i candidati che sostengono le prove per l’indirizzo economico. Si ricorda, però, che è consentita la partecipazione al concorso per uno solo degli indirizzi.

I candidati al concorso Camera dei deputati devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non superiore a 40 anni (requisito non richiesto al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati);

laurea triennale o laurea di primo livello o diploma universitario di durata triennale;

o laurea di primo livello o diploma universitario di durata triennale; idoneità fisica;

godimento dei diritti politici;

assenza di sentenze definitive di condanna o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale.

La selezione

La selezione sarà espletata, per entrambi gli indirizzi, attraverso il superamento delle seguenti fasi:

prova selettiva; tre prove scritte; una prova orale.

La prova selettiva consisterà in 60 quesiti a risposta multipla e a correzione informatizzata che riguarderanno, per entrambi gli indirizzi:

il testo della Costituzione della Repubblica italiana;

il testo del Regolamento della Camera dei deputati.

Come fare domanda?

Per partecipare al concorso Camera dei deputati bisognerà presentare domanda entro il 28 luglio 2022 alle ore 18.00, esclusivamente per via telematica, mediante il sito web del Parlamento Italiano, sezione Camera dei Deputati e poi Concorsi. Bisognerà poi accedere con le credenziali SPID. I candidati devono inoltre versare Euro 10,00 come contributo di segreteria.

Le successive comunicazioni in merito al calendario della prova selettiva saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale del 21 ottobre 2022.