Concorso Ministero Difesa 2022 per diplomati e laureati: posti anche in Sicilia

Concorso Ministero Difesa 2022: ecco i profili ricercati, le sedi di lavoro e come fare domanda.

Concorso Ministero Difesa 2022: pubblicati i bandi per la copertura di 333 posti per laureati e diplomati, a tempo pieno e indeterminato.

Nello specifico, si tratta di due bandi: di cui uno prevede 264 posti per diplomati (assistenti tecnici) e l’altro 69 posti per laureati (funzionari tecnici).

Concorso Ministero Difesa 2022, diplomati: profili e sedi

Ecco i profili ricercati e le sedi disponibili per i 264 diplomati, da inquadrare nell’area II, posizione economica F2:

Assistente tecnico per l’informatica: 1 posto presso la sede Liguria;

Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici. 26 posti in totale: Emilia Romagna 1 posto, Liguria 9 posti, Piemonte 1 posto, Puglia 2 posti, Sicilia 10 posti , Toscana 3 posti;

Assistente tecnico per la cartografia e la grafica. 7 posti in totale: Liguria 2 posti, Sicilia 1 posto , Toscana 4 posti;

Assistente tecnico chimico-fisico. 16 posti in totale: Lazio 6 posti, Liguria 5 posti, Sicilia 2 posti, Toscana 3 posti;

Assistente tecnico artificiere . 22 posti in totale: Lazio 1 posto , Puglia 10 posti, Toscana 11 posti;

Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni. 6 posti in totale: Liguria 2 posti, Puglia 1 posto, Sicilia 1 posto , Toscana 2 posti;

Assistente tecnico nautico .14 posti in totale: Sicilia 9 post i, Liguria 5 posti;

Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni . 22 posti in totale: Lazio 5 posti, Liguria 6 posti, Lombardia 1 posto, Sicilia 1 posto , Toscana 9 posti;

Assistente tecnico per le lavorazioni . 59 posti in totale: Campania 8 posti, Emilia Romagna 15 posti, Liguria 10 posti, Piemonte 4 posti, Puglia 3 posti, Sicilia 11 posti , Toscana 3 posti, Umbria 5 posti;

Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi. 91 posti in totale: Campania 11 posti, Emilia Romagna 19 posti, Lazio 9 posti, Liguria 14 posti, Lombardia 1 posto, Piemonte 5 posti, Puglia 6 posti, Sicilia 12 posti, Toscana 5 posti, Umbria 7 posti, Veneto 2 posti.

Profili e sedi per laureati

I profili e le sedi disponibili per i 69 laureati, da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, nel profilo di funzionario tecnico, sono:

Funzionario tecnico per l’informatica . 5 posti in totale: Campania 1 posto, Lazio 3 posti, Liguria 1 posto;

Funzionario tecnico per la cartografia . 3 posti in totale: Liguria 2 posti, Toscana 1 posto;

Funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica . 9 posti in totale: Lazio 5 posti, Puglia 1 posto, Sicilia 1 posto , Toscana 2 posti;

Funzionario tecnico per l’edilizia . 5 posti in totale: Campania 1 posto, Lazio 2 posti, Puglia 1 posto, Veneto 1 posto;

Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni. 9 posti in totale: Lazio 5 posti, Liguria 1 posto, Puglia 1 posto, Sicilia 1 posto , Toscana 1 posto;

Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici . 6 posti in totale: Campania 1 posto, Emilia Romagna 1 posto, Liguria 1 posto, Veneto 1 posto, Puglia 2 posti;

Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica. 21 posti in totale: Campania 1 posto, Emilia Romagna 3 posti, Lazio 7 posti, Liguria 3 posti, Puglia 5 posti, Sicilia 1 posto , Umbria 1 posto;

Funzionario specialista tecnico . 8 posti in totale: Campania 1 posto, Lazio 2 posti, Liguria 1 posto, Puglia 1 posto, Toscana 3 posti;

Funzionario specialista scientifico. 3 posti in totale: Lazio 1 posto, Liguria 1 posto, Toscana 1 posto.

Domanda, scadenza e svolgimento del concorso

La domanda per il Concorso Ministero Difesa 2022 va presentata entro il 16 agosto 2022 tramite il portale “inPA”. Per poter partecipare è necessario lo Spid e un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La procedura selettiva di entrambi i concorsi si articolerà in tre fasi: una prova scritta, una prova orale e la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso. Per ulteriori informazioni consultare i bandi completi.