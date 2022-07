Leroy Merlin, nuova apertura Catania: le figure ricercate

Leroy Merlin, nuova apertura Catania: l'azienda francese ha reso nota l'apertura di un nuovo store nell'area etnea nei prossimi mesi e ha annunciato assunzioni per vari ruoli.

Leroy Merlin, nuova apertura Catania: la nota catena di negozi di Bricolage e Fai-da-te ha annunciato l’apertura di un nuovo punto vendita a Catania. Secondo quanto comunicato, l’inaugurazione dello store dovrebbe avvenire nei prossimi mesi e sarà necessario assumere il personale che possa lavorarvi all’interno. Di seguito, tutte le informazioni comunicate da Leroy Merlin sulla nuova apertura a Catania.

Leroy Merlin: nuova apertura Catania

Il nuovo store annunciato da Leroy Merlin aprirà a Catania tra non molto. Infatti, secondo quanto reso noto dall’azienda, il punto vendita sorgerà nella zona industriale di Catania Fontanarossa, nell’area denominata Contrada Buttaceto.

Lo store, che coprirà una superficie di 11mila metri quadrati, aprirà le sue porte nel corso del prossimo autunno. Infatti, è nei mesi conclusivi del 2022 che è prevista l’apertura del nuovo negozio di Leroy Merlin.

Leroy Merlin, assunzioni: le figure ricercate

L’azienda francese che si occupa di bricolage ha reso noto che prevederà circa 150 assunzioni per la nuova apertura del punto vendita di Catania Fontanarossa. La fase di candidatura è già attiva, ma al momento solo una decina di posizioni è stata definita. Rimane quindi ancora la possibilità di candidarsi per ottenere un posto da Leroy Merlin.

Nello specifico, per chi cerca subito lavoro Catania, al momento sul sito dell’azienda si ricerca personale che possa ricoprire il ruolo di “Venditore esperto” per il nuovo punto vendita catanese di Leroy Merlin. Di seguito, la lista delle figure ricercate:

ARCHITETTI, INGEGNERI o PROFESSIONISTI/E di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di: arredi bagno, rivestimenti, piastrelle, parquet e cucine (CODICE 567); porte blindate, porte da interno, infissi, finestre (CODICE 200); arredamento per giardini, balconi, terrazzi (CODICE 900).

di settore, per la progettazione e vendita di prodotti con servizi di consulenza fiscale (es. ecobonus, sconto in fattura) e di installazione di: INTERIOR DESIGNER e ARREDATORI/ARREDATRICI per la realizzazione e decorazione di interni: tessile casa e accessori decorativi (tendaggi, parati, quadri, illuminazione da interno ed esterno) (CODICE 1213).

per la realizzazione e decorazione di interni: AGRONOMI/E e VIVAISTI/E (CODICE 900) per la vendita e manutenzione di: giardini, piante ornamentali per interno ed esterno; impianti di irrigazione e piscine.

(CODICE 900) per la vendita e manutenzione di: VENDITORI/VENDITRICI con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica: impiantistica elettrica, domotica/smart-home (CODICE 300); impiantistica idraulica, termoarredo (CODICE 800); utensileria, ferramenta e vernici (CODICE 410); edilizia e falegnameria (CODICE 192).

con comprovata esperienza presso fornitori o rivenditori specialisti nei settori elettricità e idraulica: GEOMETRI ESPERTI/E DI CANTIERE (CODICE 540) per garantire ai Clienti la qualità dei servizi di sopralluogo, posa ed installazione dei prodotti con gli artigiani partner del punto vendita.

I requisiti

Per poter essere assunti e sostenere il colloquio con l’azienda di Leroy Merlin per il nuovo punto vendita di Catania è necessario possedere i seguenti requisiti:

laurea o diploma di scuola superiore in uno dei settori su elencati;

di scuola superiore in uno dei settori su elencati; solida esperienza di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore;

di vendita maturata all’interno di show-room o presso rivenditori specialisti di settore; elevate capacità di relazione, cortesia, ascolto e servizio ai Clienti con competenze costantemente aggiornate, volte a soddisfare e fidelizzare i Clienti;

cura e precisione nell’esposizione dei prodotti e delle informazioni per i Clienti;

disponibilità, collaborazione e lavoro in team;

attitudine all’apprendimento, all’aggiornamento continuo in coerenza con le evoluzioni omnicanali del mercato.

Leroy Merlin, nuova apertura Catania: offerta e candidatura

L’offerta proposta da Leroy Merlin per la posizione al momento aperta di Venditore Esperto è la seguente:

assunzione con Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata, con convenzioni aziendali;

contratto a tempo indeterminato o determinato in coerenza con il livello di professionalità maturata, orario full time o part time distribuito su turni;

in coerenza con il livello di professionalità maturata, orario full time o part time distribuito su turni; inserimento in un gruppo multinazionale, omnicanale, in evoluzione continua;

programmi di on-boarding e formazione costante a misura di persona;

a misura di persona; strumenti digitali individuali (es. smartphone);

partecipazione a progetti locali di sostenibilità sociale e ambientale.

Per chi è interessato ad presentare la propria candidatura, sarà necessario compilare i campi previsti dal form specifico della posizione aperta per Catania Fontanarossa sul sito ufficiale di Leroy Merlin, alla sezione “Lavora con noi”. Inoltre, considerando che si ricercano diversi profili, è necessario specificare nel corso della procedura di candidatura, in quale ruolo e ambito professionale si ha esperienza.