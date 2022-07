Concorso Carabinieri 2022, bando per 4189 posti: requisiti e scadenza

Concorso Carabinieri 2022, nuovo allettante bando per chi ambisce a tale carriera: ecco tutti i dettagli su requisiti, suddivisione dei posti e partecipazione.

Concorso Carabinieri: un nuovo bando in merito figura all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2022. Si tratta di quello volto al reclutamento di ben 4189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. Di seguito le più importanti informazioni in merito a questa nuova opportunità.

Concorso Carabinieri: i posti

Come già anticipato, i posti messi a bando sono 4189 e sono così suddivisi:

2910 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;

e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 posti riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato i 26 anni di età . Si esplicita, ad ogni modo, che il limite massimo d’età sale a 28 anni per chi abbia già prestato servizio militare;

. Si esplicita, ad ogni modo, che il limite massimo d’età sale a 28 anni per chi abbia già prestato servizio militare; 32 posti (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni.

Concorso Allievi Carabinieri: i requisiti

Resta da chiedersi chi potrà partecipare a questa procedura concorsuale. I requisiti richiesti sono numerosi e possono variare con le categorie. Spiccano:

il godimento dei diritti civili e politici;

nel caso di minori, il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

se militari (VFP1/VFP4) già in servizio alla data del 31 dicembre 2020, il diploma di istruzione secondaria di primo grado ;

; nel caso di militari (VFP1/VFP4) in servizio a partire dal 1° gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai commi 2 e 3 del bando (per civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ;

; una condotta incensurabile.

In merito all’età, il concorso è generalmente aperto a quei cittadini italiani che abbiano già compiuto 17 anni di età ma non abbiano superato il giorno del compimento dei propri 26 anni. Coloro che, al contrario, hanno già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d’età è fissato a 28 anni.

La domanda di partecipazione

Come per la maggior parte delle procedure concorsuali, la domanda di partecipazione a tale Concorso Carabinieri andrà presentata esclusivamente in modalità telematica, seguendo la procedura presente all’interno dell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it.

Si precisa che occorrerà procedere entro e non oltre i trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto all’interno della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio, quarta Serie speciale Concorsi ed esami.