Test Medicina 2022: i bandi delle diverse università

Test Medicina 2022: è tempo di procedere con l'iscrizione, necessaria per partecipare al test. Ma i diversi atenei possono fornire dettagli diversi: i bandi.

Test Medicina 2022: per gli aspiranti medici è ufficialmente iniziata, da qualche giorno, la prima parte della corsa verso l’ambita ammissione ad uno dei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, erogati da numerosi Atenei italiani.

In attesa del prossimo 6 settembre, momento nel quale migliaia di aspiranti studenti di Medicina affronteranno la prova d’ingresso universitaria, occorre seguire specifici step, esplicitati dai bandi.

Test Medicina 2022: primi step e scadenze

Lo scorso 4 luglio si sono ufficialmente aperte le iscrizioni alle prove d’ammissione per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. Gli aspiranti studenti universitari hanno poco tempo a disposizione per procedere: di fatto si avrà modo di iscriversi, attraverso il portale Universitaly, entro e non oltre le 15:00 del prossimo venerdì 22 luglio.

Una volta completato questo primo step, occorrerà perfezionare la propria iscrizione, pagando il contributo all’Ateneo presso il quale si svolgerà la prova d’ammissione: si ricordi che, anche quest’anno, la sede presso cui si sosterrà il test non equivale alla preferenza d’Ateneo espressa su Universitaly, bensì al posto più vicino all’indirizzo di residenza.

Per pagare il proprio contributo per la partecipazione al test e apprendere qualche dettaglio in più occorrerà, tuttavia, consultare i singoli bandi pubblicati dagli Atenei che risultano in linea con i propri interessi. Eccoli qui di seguito.

Test Medicina 2022: i bandi, Ateneo per Ateneo