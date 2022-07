Test Medicina 2022, posti disponibili in aumento: i numeri

Test Medicina 2022, posti disponibili? Crescono i numeri. Di seguito il confronto con l'anno precedente ed altre informazioni, per certo utili ai candidati.

Test Medicina 2022: posti disponibili? Emergono ora informazioni in merito. Un dato importante per gli aspiranti medici che, dopo la Maturità 2022, si stanno preparando per la prova, generalmente temuta.

Si ricorda che le date del test previste per quest’anno saranno:

il 6 settembre 2022 per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana;

per Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana; il 13 settembre 2022 in lingua inglese.

Resta da chiedersi quanta alta sia la probabilità di entrare e frequentare i corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria.

Test Medicina 2022: posti in aumento

Negli scorsi giorni è arrivata la firma al Decreto n.111 da parte della Ministra dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa. Così è stato definito, ancora in forma provvisoria, il numero di posti disponibili legati all’accesso per l’anno 2022/2023 al Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia.

Rispetto all’anno accademico 2021/2022, per cui era stata stabilita la soglia di 14.020 posti, per l’anno accademico 2022/2023 si prevedono 14.740 posti per l’accesso a Medicina e Chirurgia. Questi verranno riservati tanto ai candidati dei Paesi UE che a quelli dei Paesi non UE residenti in Italia.

Per i candidati dei Paesi non UE residenti all’estero, invece, si indica un totale di 1.136 posti.

In merito al Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria, invece, il potenziale formativo inserito dagli atenei in banca dati è di 1.330 posti.

Per il Corso di laurea in Medicina Veterinaria, infine, si riferisce di 1.040 posti messi a disposizione.

Si esplicita che il numero dei posti indicato comprende anche le università private di Milano, San Raffaele e la Cattolica e il Campus Biomedico di Roma.

I posti per UNICT

Negli scorsi giorni anche l’Università degli Studi di Catania ha reso pubbliche le modalità di iscrizione alle prove di selezione per l’ammissione al primo anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi dentaria, per l’anno accademico 2022/23.

I posti disponibili provvisori indicati per l’ateneo sono:

400 per il Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia ;

per il Corso di laurea magistrale in ; 25 per il Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Si ricorda che per partecipare alla selezione occorrerà iscriversi online, tramite il portale Universitaly, entro le ore 15:00 del 22 luglio.

La procedura sarà completata una volta effettuato il pagamento della tassa di partecipazione al test, tramite il Portale Studenti-Smart Edu, entro le 23:59 del 25 luglio.