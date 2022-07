Ammissione Unict: bando per Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie

Ammissione Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie: anche l'Università di Catania ha pubblicato le modalità per poter iscriversi alle prove di ammissione.

Aperte le candidature per i corsi di studio a numero programmato nazionale in Medicina, Odontoiatria e Professioni Sanitarie. Infatti, Unict ha reso noto le modalità per effettuare la procedura di iscrizione alle prove di ammissione per i corsi di studio precedentemente citati.

Nello specifico, il bando e le scadenza sono uniche per quanto riguarda i corsi di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria. Invece, differisce il bando di Professioni Sanitarie per quanto riguarda le scadenze da rispettare. Ecco le singole scadenze per presentare le domande di iscrizione alle prove:

Medicina e Chirurgia / Odontoiatria e Protesi Dentaria: dal 4 al 22 luglio 2022 su universitaly.it;

su universitaly.it; Professioni Sanitarie: dal 5 al 28 luglio 2022 tramite il Portale Studenti Unict Smart Edu.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi di iscrizione, per Medicina e Chirurgia LM-41 e per Odontoiatria LM-46 può essere effettuato entro il 25 luglio 2022 e solo tramite il Portale Studenti Unict. Invece, per quanto riguarda Professioni Sanitarie LM, il pagamento va effettuato entro le date di iscrizione (5-28 luglio) sempre tramite il Portale Studenti Unict Smart Edu.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di iscrizione ai corsi di laurea citati, si consiglia di prendere visione dei bandi relativi pubblicati sul sito ufficiale dell’Università di Catania, alla sezione “Bandi e concorsi” > “Ammissione ai corsi di studio”. Inoltre, dal sito dell’Università di Catania è anche possibile visionare il calendario delle scadenze per il test di Medicina insieme alle date e alle sedi della prova d’esame.