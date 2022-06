Lavoro Catania: offerte attive da Apple, Foot Locker e Intimissimi

Lavoro Catania, offerte aperte per diversi profili professionali in varie aziende presenti sul territorio: tra queste Apple, Foot Locker e Intimissimi Uomo.

Lavoro Catania, offerte attive in diverse aziende e per vari profili professionali. Ottime notizie per chi cerca subito lavoro Catania: infatti, le posizioni al momento aperte in questa provincia sono molte. Per esempio, Apple è alla ricerca di personale, ma non si tratta dell’unica aziende che vuole incrementare il suo staff nel territorio etneo. Questo perché anche Foot Locker e Intimissimi Uomo sono alla ricerca di personale nella zona di Catania per i loro punti vendita. Ecco quindi i principali annunci di lavoro al momento attivi nella provincia di Catania.

Lavoro Catania, offerte attive da Apple

Tra le offerte lavoro Catania attive al momento, ce ne sono diverse proposte dall’azienda Apple. Infatti, cercando sulla sezione dedicata alle assunzioni del sito ufficiale dell’azienda è possibile visionare ben 8 posizioni differenti aperte per l’area di Catania. I ruoli ricercati sono i seguenti:

IT – Esperto;

IT – Esperto Business;

IT – Esperto Operations;

IT – Specialista Tecnico;

IT – Creative;

IT – Business Pro;

IT – Genius;

IT – Specialista.

Per verificare i requisiti di ogni singola posizione e per poter inoltrare le domande, si consiglia di visitare il sito ufficiale dell’azienda, cercando nella sezione dedicata alle offerte di lavoro.

Per quanto riguarda Foot Locker, l’azienda è alla ricerca di unità per ricoprire due posizioni lavorative da Addetto/a Vendita. Infatti, si tratta della stessa posizione lavorativa ma per due sedi diverse dell’azienda: uno dei punti vendita è quello di Catania Centro, mentre l’altro è quello del Centro Commerciale Le Porte di Catania.

Requisiti

Per poter presentare la propria candidatura, sono richiesti i seguenti requisiti per entrambe le posizioni lavorative:

0-3 anni di esperienza al dettaglio;

Sicuro di sé e a proprio agio nel coinvolgere i clienti per garantire un’esperienza avanzata;

Impegnato a raggiungere ottimi risultati grazie all’apprezzamento delle interazioni con i clienti e dei prodotti atletici;

Si accinge a completare le mansioni o le attività senza necessità di supervisione;

Disponibilità flessibile, comprese le sere, i weekend e le festività.

Lavoro Catania: Intimissimi

Un’ulteriore posizione lavorativa aperta a Catania è quella da Sales Assistant per Intimissimi Uomo. L’azienda, parte del gruppo Calzedonia, ricerca candidati che abbiano come obiettivi la vendita e l’assistenza al cliente. Tra i requisiti presenti sull’annuncio di lavoro, si ricerca un’unità che sia: