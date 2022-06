Stop mascherine in aereo: ancora obbligo su altri mezzi di trasporto

Stop all'uso di mascherine sugli aerei ma saranno ancora obbligatorie sugli altri mezzi di trasporto fino a settembre. Ecco le novità.

Stop all’obbligo di indossare le mascherine sugli aerei. Quest’ultime, tuttavia, saranno ancora necessarie per gli altri mezzi di trasporto fino a settembre. L’addio ai dispositivi di protezione arriva con delle eccezioni: cade l’obbligo di indossarle al cinema, al teatro e negli eventi sportivi al chiuso, dove saranno però raccomandate, così come non saranno obbligatorie ma raccomandate ai prossimi esami di maturità.

Lo stop delle mascherine sugli aerei è un graduale ritorno alla “normalità”. Inoltre, è stato prorogato fino al 30 settembre l’utilizzo dei dispositivi di protezione anche nelle Rsa.