Scuola, stop obbligo mascherine per esami: le novità

Nessun obbligo di mascherina per gli esami del primo e del secondo ciclo. Ecco la decisione definitiva del Consiglio dei Ministri.

A partire da domani, 16 giugno, la mascherina non sarà più obbligatoria nei teatri, nei cinema, nei palasport e in generale negli eventi che si svolgono al chiuso. Ma ci sono novità anche per quanto riguarda l’obbligo di mascherina a scuola.

I dispositivi di protezione individuali restano obbligatori, invece, sui mezzi pubblici, nelle strutture sanitarie e nelle Rsa. Quest’obbligo resterà fino al 30 settembre.

Mascherina agli esami: solo raccomandata

Le mascherine non saranno obbligatorie per gli esami di maturità e di terza media.

“Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022 non si applica l’obbligo di mascherine”, si legge.

La mascherina sarà, infatti, solo raccomandata. Sarà una circolare esplicativa a fornire alle scuole tutte le raccomandazioni del caso. Le scuole dovranno ad ogni modo aspettare la nuova misura prima di sospendere l’uso delle mascherine, anche se in alcuni istituti gli esami di terza media sono già partiti.

Rientro in presenza

Dall’incontro tra il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi ed il ministro della Salute, Roberto Speranza, sono trapelate anche informazioni relative al nuovo anno scolastico.

Quasi certo è, infatti, se le condizioni lo permetteranno, che il rientro a settembre sarà in presenza e in sicurezza.