Lavoro Catania e provincia: Lidl e Penny Market assumono diplomati

Lavoro Catania e provincia: sono diverse le offerte al momento attive per tutti coloro che sono alla ricerca di un impiego nella zona etnea e dintorni.

Lavoro Catania e provincia: buone notizie in arrivo per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego nel territorio etneo e dintorni. Infatti, diverse aziende che operano a Catania e provincia hanno pubblicato degli annunci di ricerca di personale. Per esempio, sia Lidl che Penny Market sono al momento alla ricerca di unità da inserire nel loro staff per le mansioni e ruoli più vari. Ecco quali sono le principali offerte di lavoro Catania e provincia attive al momento.

Lavoro Catania e provincia: Lidl

Come anticipato, tra le aziende che sono alla ricerca di personale nel territorio di Catania è presente Lidl, vale a dire il colosso della grande distribuzione. Per quanto riguarda la città etnea, gli annunci di lavoro pubblicati da Lidl sono diversi. Ecco le principali offerte.

Lidl lavoro Catania per diplomati

Lidl è alla ricerca di neodiplomati da impiegare full-time per il suo punto vendita di Misterbianco. In particolare, le posizioni aperte di questo tipo sono tre:

Graduate Program Generazione Talenti Vendite Sicilia;

Graduate Program Generazione Talenti Logistica;

Real Estate Specialist Sicilia.

Per le informazioni relative ai requisiti si rimanda al sito ufficiale della azienda Lidl dove si potrà anche presentare la domanda di assunzione.

Lidl cerca personale

La catena di supermercati Lidl ha anche altre offerte di lavoro attive principalmente per il punto vendita di Misterbianco. Per esempio, l’azienda è alla ricerca di uno Store Manager che abbia i seguenti requisiti:

Laurea a indirizzo economico;

Esperienze pregresse nella gestione delle risorse;

Approccio manageriale e attitudine al problem solving;

Forte orientamento al cliente e all’obiettivo;

Ottime doti comunicative e relazionali.

L’offerta di lavoro prevede in questo caso un contratto a tempo indeterminato con inquadramento già dal momento dell’assunzione al Primo Livello, oltre ad ulteriori benefici quali auto di prestigio, assicurazione per il rischio di infortunio e buoni spesa annuali.

Infine, vi è anche un’offerta per il ruolo di Capo Area – Area Manager che prevede i seguenti requisiti:

Laurea ad indirizzo economico-gestionale;

Esperienza pregressa nella gestione e nel coordinamento del personale preferibilmente nel settore della Grande Distribuzione Organizzata;

Interesse per il settore Retail e per la GDO;

Spiccate capacità manageriali e di leadership;

Forti doti analitiche e visione d’insieme;

Flessibilità territoriale;

Proattività, attitudine al problem solving e spirito d’iniziativa.

Penny Market: offerte a Catania e provincia

Anche per quanto riguarda Penny Market sono attive diverse offerte per l’area territoriale di Catania e provincia. In particolare si ricerca uno Specialista di Macelleria a Giarre e un/a Addetto/a al Ricevimento Merci a Catania.

I requisiti per lo Specialista Banco Macelleria, full time e part time sono i seguenti:

avere esperienze nell’ambito della carne è un requisito indispensabile;

possedere ottime capacità organizzative;

proattività;

voglia di fare e spirito di squadra;

garantire un ottimo livello di servizio per i nostri Clienti.

Infine, i requisiti per l’addetto/a al ricevimento merci sono i seguenti: