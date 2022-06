Luna piena in arrivo, avrà delle sfumature rosa: come vederla

Luna piena in arrivo: sarà uno dei fenomeni astronomici che darà ufficialmente il via alla stagione estiva. Ecco dove e quando vedere la "luna delle fragole".

Luna piena in arrivo: avrà delle sfumature rosa, per le quali (ma non solo!) viene chiamata “delle fragole” e, in attesa del solstizio d’estate, segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva. Come e dove vederla? Ecco tutte le informazioni su questo interessante fenomeno astronomico.

Luna piena delle fragole: quando vederla

Se vi è capitato di alzare gli occhi al cielo, durante queste sere, vi sarete sicuramente accorti del cambiamento della luna e del suo diventare progressivamente più piena. Ebbene, la fase conclusiva avverrà finalmente nella giornata di domani, martedì 14 giugno 2022, quando lo spettacolo si potrà ammirare nella sua interezza.

Nello specifico , la Luna diventerà piena alle ore 13:52 del 14 giugno e il plenilunio sarà visibile subito dopo il tramonto. La luna delle fregole sarà completamente visibile a partire dall’01:23 di notte. Il fenomeno astronomico potrà essere osservat0 fino alla sera del 16 giugno 2022.

Perché si chiama così

Non sono solo le sue sfumature rosa ad attribuirle il nome di Luna delle fragole. Esiste, effettivamente, un’associazione tra questa luna e le fragole. Infatti, i nativi americani la chiamavano così – Strawberry Moon – perché in questo periodo dell’anno si raccoglie questo frutto.