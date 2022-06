Lavoro Catania, Lidl assume ancora: le nuove offerte

Lavoro Catania: la nota catena di supermercati Lidl cerca nuovo personale da assumere. Di seguito le ultime offerte, che riguardano i punti vendita della città.

Lavoro Catania: la Lidl è alla ricerca di nuovo personale da assumere. Interessanti le nuove proposte, dunque, perché non provare a candidarsi? Ecco le ultime opportunità lavorative riservate dalla nota catena di supermercati, e tutte le informazioni utili a riguardo.

L’azienda Lidl è alla ricerca di nuovo personale: se recentemente ha pubblicato le offerte lavorative riguardanti il punto vendita di Misterbianco, adesso ne propone altre per due diversi supermercati siti a Catania.

Le figure professionali ricercate sono:

Nonostante le posizioni risultino diverse, i benefit offerti dalla Lidl sono gli stessi: tra questi, la retribuzione al minuto e l’acqua gratuita.

L’offerta per Addetto Vendite part-time prevede un’adeguata formazione iniziale ed un orario lavorativo di 8 ore settimanali, da svolgere la domenica nel punto vendita di Via Acquicella Porto, 6, a Catania.

Le principali mansioni per questa offerta di lavoro Catania sono le seguenti:

Inoltre, i requisiti per ricoprire l’offerta di lavoro come Addetto Vendite part-time 8 ore domenicali sono:

oppure

oppure

L’Operatore di Filiale si occupa delle attività operative all’interno dei punti vendita, di ordinare i prodotti sugli scaffali e assicurare la pulizia all’interno ed all’esterno della filiale, col fine di rendere la spesa dei clienti più piacevole.

Questa seconda offerta lavorativa riguarda il punto vendita sito in Via Giovanni Segantini (sempre a Catania). Anche in questo caso si tratterebbe di un impiego part-time.

Le principali mansioni di cui si dovranno occupare i candidati selezionati sono:

collaborazione con il team per la gestione ottimale del Punto Vendita;

rifornimento dei prodotti sugli scaffali;

preparazione e gestione dei nuovi articoli in promozione;

pulizia all’interno e all’esterno del Punto Vendita.

Infine, i requisiti per poter svolgere questo lavoro sono i seguenti: