Concorso INPS, in scadenza bando per 3.014 posti: i dettagli

Ultimi giorni per presentare domanda per il concorso INPS. Di seguito tutte le info utili su come presentare domanda e i requisiti per partecipare.

Aperte le domande per il nuovo Concorso INPS 2022 per operatori di call-center, il cui bando prevede l’assunzione di 3014 unità a tempo indeterminato, o full time o part-time. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione entro il 9 Giugno 2022.

Concorso INPS: i profili ricercati

Il bando INPS per operatori call center mette a concorso 3.014 posti di lavoro a tempo indeterminato per le seguenti figure:

2895 operatori di contact center;

98 team leader;

13 responsabili di sala;

8 specialisti formazione e qualità.

Le sedi di lavoro

Per il concorso INPS le sedi di lavoro sono differenti sparse in tutta Italia:

Abruzzo;

Calabria;

Campania;

Lazio;

Lombardia;

Piemonte;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia;

Umbria.

Chi può partecipare al bando

to all’interno del relativo bando, questo concorso INPS è rivolto a coloro che, alla data del 1° giugno del 2021, risultavano addetti al servizio del Contact center multicanale dello stesso INPS. Si esplicita, ad ogni modo, che i candidati dovranno possedere ulteriori requisiti. In particolare, i seguenti:

età non inferiore ai diciotto anni; cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o regolare permesso di soggiorno per lavoro; non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non esser stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego pubblico, né essere stati interdetti dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici; godere dei diritti politici e civili in Italia e/o nello Stato di appartenenza; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo in Italia e/o nello Stato di appartenenza; idoneità fisica, fisica, per lo svolgimento delle funzioni previste.

Presentazione domanda

Gli interessati dovranno procedere esclusivamente in via telematica, utilizzando le credenziali SPID o CNS, nonché la carta di identità elettronica 3.0 (CIE). Occorrerà, in particolare, usufruire della specifica applicazione, a cui si accede attraverso l’indirizzo internet https://bando.inpsservizi.it.

L’istanza, da compilare seguendo le indicazioni, andrà inviata entro e non oltre le ore 16.00 del 9 giugno 2022.