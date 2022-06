Concorso INPS 2022: tutte le info per candidarsi

Concorso INPS 2022, ecco le figure ricercate per ricoprire ben 3mila posti di lavoro. Di seguito tutte le info per presentare domanda.

Nuovo concorso INPS 2022, sono previste 3mila assunzioni, per addetti contact center entro la fine del 2022, l’INPS darà il via ad una nuova selezione pubblica, per assumere delle nuove risorse utili per l’assistenza agli utenti, il bando sarà accessibile anche per chi non è in possesso di un diploma, ecco di seguito tutte le informazioni sul bando.

INPS, ecco le opportunità occupazionali

L’annuncio delle nuove assunzioni è arrivato direttamente dal presidente dell’INPS Pasquale Tridico, durante un’audizione avvenuta presso la Commissione Lavoro della Camera dei Deputati. In tutto sono 3mila i posti messi a disposizione e che devono essere ricoperti, visto il numero considerevole dei posti messi a disposizione, l’assunzione avverrà tramite una selezione pubblica.

Per le selezioni al concorso INPS 2022, si terrà conto delle competenze di ogni candidato, inoltre verranno analizzate le esperienze lavorative svolte in precedenza da ogni candidato sia nell’ambito del contact center INPS che nell’ambito di servizi simili di call center. Le nuove assunzioni si aggiungono alle oltre 3.900 assunzioni, programmate in precedenza dall’INPS per il biennio 2022-2023, anche queste saranno effettuate tramite un concorso dedicato.

Ecco le figure richieste

Le nuove assunzioni dell’INPS dunque ricercano degli addetti contact center, il reclutamento dunque ha la finalità di selezionare i lavoratori opportuni che dovranno effettuare attività di call center, servizi informativi multimediali e i vari servizi multicanali dell’istituto.

Come avviene la procedura

I posti di lavoro per il concorso INPS 2022, saranno ricoperti tramite una procedura selettiva pubblica, che risulta più semplice rispetto ad un semplice concorso vero e proprio, ma comunque saranno mantenuti i requisiti di: trasparenza, pubblicità ed imparzialità previsti dalle norme. Tutte le assunzioni seguiranno questa modalità, non è previsto nessun riassorbimento automatico del personale che è già stato impiegato per i servizi di call center.

Nella valutazione dei candidati dunque verranno considerate le precedenti esperienze personali, le candidature saranno aperte anche a chi non possiede un diploma di scuola superiore, alla condizione però che abbia un’esperienza significativa all’interno dell’Istituto.

Come presentare la candidatura

Gli interessati dovranno inviare domanda esclusivamente per via telematica attraverso il portale INPS entro le ore 12 del 9 giugno 2022.