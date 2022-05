Catania, emergenza rifiuti: cumuli di spazzatura anche sui marciapiedi [FOTO]

Catania, emergenza rifiuti in città: sul web impazzano le foto dei cittadini indignati da cumuli di spazzatura che invadono strade e marciapiedi.

Catania, emergenza rifiuti: in città la situazione della gestione della spazzatura peggiora di giorno in giorno e i cittadini lamentano le condizioni in cui versa la città. Sempre più spesso, sui gruppi Facebook vengono pubblicate foto di angoli di Catania invasi dai rifiuti che si riversano nelle strade e spesso anche sui marciapiedi, rendendo la vita difficile ai pedone etnei.

Ed è proprio quello che sta succedendo nelle ultime ore, dato che sul noto social network di proprietà dell’azienda Meta girano innumerevoli scatti di Catania e dei rifiuti. Si tratta di un grave caso di degrado, che si somma ad altri quali l’abbandono selvaggio dei monopattini del servizio sharing attivo in città, come l’ultimo caso che ha visto un monopattino in mezzo all’acqua della fontana di Villa Bellini. L’elemento in comune tra i due casi è purtroppo l’inciviltà di alcuni cittadini, come quando capita di trovare materassi e persino un motoscafo abbandonato tra i rifiuti.

Tuttavia, nel caso dei cumuli di rifiuti il problema è dato anche dalla gravosa questione della differenziata a Catania. Infatti, proprio negli scorsi giorni è stata attivata la raccolta differenziata porta-a-porta in altre aree del comune di Catania ma la discarica di Lentini ha dichiarato di essere satura e di dover rallentare con il ritmo del conferimento.